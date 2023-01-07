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Haberler Yaşam Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün? 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri
Giriş Tarihi: 07.01.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 10:07

Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün? 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri

2023 yılının ilk dolunayı Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Ayın parlaklığının ve boyutunun artmasıyla şahane manzaralar oluşurken, bu manzarayı görenlerin Yengeç Dolunayı ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Bu noktada Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün sorularıyla araştırmalar başladı. Peki dolunayın etkileri neler? İşte 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri!

Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün? 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri

2023 Yengeç Dolunayı öncesi astrolojik incelemeler hız kazandı. Merkür Retrosu'nun etkisi hale sürerken, Yengeç burcunda gerçekleşen dolunay astroloji meraklılarının araştırmaları arasına girdi. Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün gerçekleşecek sorularıyla incelenen Dolunay tarihi pek çok kişinin merak konusu oldu. İşte 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri…

Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün? 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri

2023 DOLUNAY NE ZAMAN?

Dolunay, 7 Ocak Cumartesi günü saat 02.07'de Yengeç burcunda 16 derecede gerçekleşecek.

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Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün? 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri

Ocak dolunayının burçları da etkileyecek. Bu sürede tasarrufla ilgili planlar öne çıkabilir. Ayrıca hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi de faydalı olabilir.

Bu yeniay yılın son yeniayı ve tamamlanma süreci 6 Ocak 2023 Yengeç dolunayı esnasında gerçekleşecek. Merkür yeni yılda retroda olacağı için oğlak yeniayında kararlarınızı alırken sağlam ve kendinizden emin bir şekilde almanızı tavsiye ediyorum aksi takdirde 23 Aralık tarihi itibariyle yapılan hatalı hamleler 6 Ocak sonrasında gündeminizi epeyce meşgul edebilir.

7 Ocak gece yarısından sonra Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay öncü nitelikte ve su elementli bir burçta olacağından, yoğun etkiler barındırıyor.

Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün? 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri

7 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ

Zamanlama açısından şanslı olabilirsiniz.

İşlerinizin yetiştiğini görmek ve enerjinizi çok fazla harcamak zorunda kalmamanız hali sizi gelecek günlere motive edebilir.

BOĞA

Herkese hemen güvenip sırlarınızı vermemeye çalışın.

İdeallerinizi kötüye kullanmaya çalışabilirler.

Özellikle sizi araştıran rakip ve üstleriniz olabilir.

İKİZLER

İşinizde herhangi bir problem olmadığını görmek, var olduğunu sandığınız problem ve kuruntuların gitmesi zihin ve ruhunuzu epey rahatlatacak.

YENGEÇ

Hiç üşengeç hissetmeyeceğiniz için uzun zamandır sürüncemede kalan ve gerçekleşmesi gereken işlerinizi de halledebilirsiniz. Maddi olarak bereketiniz artacak.

ASLAN

Eleştirilere açık olmanız gereken bir gündesiniz.

Mesleki konularda oluşan dalgınlığınız sizi ele verebilir. Hata yapmamak için sevdiklerinizin tavsiyelerini dikkate alın.

Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün? 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri

BAŞAK

Kendinizi duygusal olarak hazır olmadığınız konularla ilgilenirken bulabilirsiniz.

Aşk hayatınızdaki gelişmeler pek hoşunuza gitmese de üstesinden gelebilirsiniz.

TERAZİ

Çevrenizden taktir ve saygı görebilirsiniz.

Başkalarının yapamadığı, konfor alanından çıkamadığı konularda başarı göstermeniz kıskanılmamıza neden olabilir.

AKREP

Bugünlerde özellikle işinizi yaparken ortaya çıkabilecek aksaklık ya da rekabet problemlerinde sesinizi çıkartarak kendinizi kanıtlama ihtiyacı hissedebilirsiniz.

YAY

Bu aralar aşırı kontrolcü olmadan yaptığınız işlerin üstünden geçmeniz hataları önleyecektir.

Enerjiniz geçen haftaya oranla düşmüş olsa da hala yüksek.

OĞLAK

Duygularınızı ifade ederken çekinebilir ve problem yaşayabilirsiniz.

Mesleki konularda kendinize zaman ayırarak çizelge ya da planlama yaratmanız gerekebilir.

KOVA

Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması moralinizi yükseltebilir ancak ruh halinizi aşk hayatınıza bağlama eğiliminiz olabilir bundan vazgeçmelisiniz.

BALIK

Bugün enerjiniz ve coşkunuz sınır tanımayacak.

Her şey yerli yerine oturuyor. İş yerinde yeni bir çığır açacaksınız. Bazı zor kararlar bir an için dengenizi bozabilir.

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