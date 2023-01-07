Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün? 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri

BAŞAK
Kendinizi duygusal olarak hazır olmadığınız konularla ilgilenirken bulabilirsiniz.
Aşk hayatınızdaki gelişmeler pek hoşunuza gitmese de üstesinden gelebilirsiniz.
TERAZİ
Çevrenizden taktir ve saygı görebilirsiniz.
Başkalarının yapamadığı, konfor alanından çıkamadığı konularda başarı göstermeniz kıskanılmamıza neden olabilir.
AKREP
Bugünlerde özellikle işinizi yaparken ortaya çıkabilecek aksaklık ya da rekabet problemlerinde sesinizi çıkartarak kendinizi kanıtlama ihtiyacı hissedebilirsiniz.
YAY
Bu aralar aşırı kontrolcü olmadan yaptığınız işlerin üstünden geçmeniz hataları önleyecektir.
Enerjiniz geçen haftaya oranla düşmüş olsa da hala yüksek.
OĞLAK
Duygularınızı ifade ederken çekinebilir ve problem yaşayabilirsiniz.
Mesleki konularda kendinize zaman ayırarak çizelge ya da planlama yaratmanız gerekebilir.
KOVA
Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması moralinizi yükseltebilir ancak ruh halinizi aşk hayatınıza bağlama eğiliminiz olabilir bundan vazgeçmelisiniz.
BALIK
Bugün enerjiniz ve coşkunuz sınır tanımayacak.
Her şey yerli yerine oturuyor. İş yerinde yeni bir çığır açacaksınız. Bazı zor kararlar bir an için dengenizi bozabilir.