Yengeç Dolunayı nedir, ne zaman ve hangi gün? 2023 Yengeç Dolunayı burçlara etkileri ve özellikleri

Ocak dolunayının burçları da etkileyecek. Bu sürede tasarrufla ilgili planlar öne çıkabilir. Ayrıca hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi de faydalı olabilir.

Bu yeniay yılın son yeniayı ve tamamlanma süreci 6 Ocak 2023 Yengeç dolunayı esnasında gerçekleşecek. Merkür yeni yılda retroda olacağı için oğlak yeniayında kararlarınızı alırken sağlam ve kendinizden emin bir şekilde almanızı tavsiye ediyorum aksi takdirde 23 Aralık tarihi itibariyle yapılan hatalı hamleler 6 Ocak sonrasında gündeminizi epeyce meşgul edebilir.

7 Ocak gece yarısından sonra Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay öncü nitelikte ve su elementli bir burçta olacağından, yoğun etkiler barındırıyor.