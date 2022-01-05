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Haberler Yaşam Yeni ekonomi paketi nedir, maddeleri nelerdir? 2022 Yeni ekonomi Paketi'nin içeriği ne ve ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 15:22

Yeni ekonomi paketi nedir, maddeleri nelerdir? 2022 Yeni ekonomi Paketi'nin içeriği ne ve ne zaman çıkacak?

Milyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMM'ye sunuldu. Ak Parti'nin doğalgazda kademeli tarifeye geçiş, Bireysel Emeklilik Sistemi katkı payının arttırılması ve en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL'ye çıkarılmasını da içeren 18 maddelik teklif binlerce kişinin gündeminde yer alırken "Yeni ekonomi paketi nedir, maddeleri nelerdir, içeriği ne ve ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Yeni ekonomi paketi detayları ve maddeleri…

Yeni ekonomi paketi nedir, maddeleri nelerdir? 2022 Yeni ekonomi Paketi’nin içeriği ne ve ne zaman çıkacak?

Yeni ekonomi paketi maddeleri ile binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Gelen son dakika haberiyle beraber AK Parti'li 78 milletvekilinin imzasını taşıyan, 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bu noktada vatandaşlar yeni kanun teklifine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Yeni ekonomi paketi nedir, maddeleri nelerdir, içeriği ne ve ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Yeni ekonomi paketi nedir, maddeleri nelerdir? 2022 Yeni ekonomi Paketi’nin içeriği ne ve ne zaman çıkacak?

AK Parti, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasından dövize endeksli mevduat hesaplarına kadar önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesi, ihracatçıya vergi indirimi, BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkartılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan ekonomi torba yasa teklifinde öne çıkanlar şöyle:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olasına ilişkin düzenleme teklifte yer aldı.

DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT HESABI: Dövize endeksli mevduat hesapları için yasal altyapı oluşturuluyor. Sistemin uygulanmasına ilişkin aşamalarda Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor.

KADEMELİ GAZ TARİFESİ: BOTAŞ bölgesel ve iklimsel koşulları dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek

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Yeni ekonomi paketi nedir, maddeleri nelerdir? 2022 Yeni ekonomi Paketi’nin içeriği ne ve ne zaman çıkacak?

BES DESTEKLERİ: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (BES) yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranını yüzde 30'a yükseltiliyor. Katılımcıya sistemden ayrılmadan, birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

FİYAT FARKI KARARNAMESİ: Kamu ile iş yapan müteahhitlerin bir süredir beklediği düzenleme de teklifte yer aldı. Cumhurbaşkanı'na kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarması için yetki veriliyor.

İHRACATÇILARA VERGİ DESTEĞİ: Teklifle ayrıca 2022 yılında ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 19'a düşürülecek.

YABANCILARA AİT PARALARA HACİZ YOK: Merkez Bankası nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.


KAMU DAVALARINDA YÜZDE 50 TAZMİNAT: Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI: Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına uygulanan Kurumlar Vergisi istisnası girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarını da kapsayacak.

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