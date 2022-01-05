Yeni ekonomi paketi nedir, maddeleri nelerdir? 2022 Yeni ekonomi Paketi’nin içeriği ne ve ne zaman çıkacak?

BES DESTEKLERİ: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (BES) yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranını yüzde 30'a yükseltiliyor. Katılımcıya sistemden ayrılmadan, birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.



FİYAT FARKI KARARNAMESİ: Kamu ile iş yapan müteahhitlerin bir süredir beklediği düzenleme de teklifte yer aldı. Cumhurbaşkanı'na kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarması için yetki veriliyor.



İHRACATÇILARA VERGİ DESTEĞİ: Teklifle ayrıca 2022 yılında ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 19'a düşürülecek.



YABANCILARA AİT PARALARA HACİZ YOK: Merkez Bankası nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.



KAMU DAVALARINDA YÜZDE 50 TAZMİNAT: Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.



KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI: Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına uygulanan Kurumlar Vergisi istisnası girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarını da kapsayacak.