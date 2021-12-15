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Haberler Yaşam 2022 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı zamlanıyor!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:44

2022 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı zamlanıyor!

Geçen yıl zamla birlikte 1794 TL olan evde bakım maaşı yeni asgari ücretle beraber yeniden merak ediliyor. Engelli ve 65 yaş aylığı ile beraber asgari ücret zammından etkilenecek olan bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar zam oranının açıklanmasına kısa süre kala "2022 Asgari ücret zammı ile beraber Engelli ve 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Henüz asgari ücret zam oranı belli olmadı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı zamlanıyor! 2022 Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı Asgari zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?

Her sene asgari ücret zammı ile yeniden şekillenen Engelli ve 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı 2022 zammı öncesinde araştırma konusu haline geliyor. Öte yandan "2022 Asgari ücret zammı ile beraber Engelli ve 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara bakmakla yükümlü olan vatandaşların sağlandığı bu ücret her ay il il ödeniyor. Peki, 2022 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...

Yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı zamlanıyor! 2022 Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı Asgari zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz sene Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş, böylece evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaşmıştı.

Peki 2022 yılında zam ne kadar olacak?

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Yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı zamlanıyor! 2022 Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı Asgari zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?

Henüz asgari ücrete ilişkin zam oranı belirlenmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı zamlanıyor! 2022 Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı Asgari zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.

İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak

Yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı zamlanıyor! 2022 Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı Asgari zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?

DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI: Emeklilik için gün satın alanlar yani borçlananlar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar aylık ödeme yapıyor. bu miktar da yükselecek.

BAĞ-KUR, İSTEĞE BAĞLI, GÜNDELİKÇİ PRİMLERİ: kendi namına çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin prim ödemeleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ: Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan GSS primi zamla birlikte yükselecek

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