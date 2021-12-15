2022 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı zamlanıyor!

DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI: Emeklilik için gün satın alanlar yani borçlananlar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar aylık ödeme yapıyor. bu miktar da yükselecek.

BAĞ-KUR, İSTEĞE BAĞLI, GÜNDELİKÇİ PRİMLERİ: kendi namına çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin prim ödemeleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ: Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan GSS primi zamla birlikte yükselecek