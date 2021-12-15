2022 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı zamlanıyor!

Geçen yıl zamla birlikte 1794 TL olan evde bakım maaşı yeni asgari ücretle beraber yeniden merak ediliyor. Engelli ve 65 yaş aylığı ile beraber asgari ücret zammından etkilenecek olan bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar zam oranının açıklanmasına kısa süre kala "2022 Asgari ücret zammı ile beraber Engelli ve 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Henüz asgari ücret zam oranı belli olmadı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...