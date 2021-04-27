Yeni genelge ile berberler ve kuaförler kapandı mı? Güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler açık mı, kapandı mı?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasıyla beraber Perşembe günü itibarıyla ülke genelinde tam kapanma sürecine geçileceği duyurulurken binlerce kişi "Berberler ve kuaförler kapandı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere son olarak yapılan açıklamada güzellik merkezlerinin hizmete ara verdiği duyurulmuştu. Tam kapanma süreci başlarken şimdi ise berber ve kuaförlerin akıbeti özellikle işletme sahipleri tarafından merak konusu haline geldi. Peki, yeni genelgeye göre berberler ve kuaförler kapandı mı, açık mı? İşte tüm detaylar…