Yeni genelge ile berberler ve kuaförler kapandı mı? Güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler açık mı, kapandı mı?

Berberler ve kuaförlerin tam kapanma sürecinde faaliyet gösterip göstermeyeceği binlerce kişinin bugün sabah saatlerinden itibaren gündemine taşındı. Bilindiği üzere geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklaması ile 29 Nisan'dan 17 Mayıs tarihine kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini ifade etmişti. Bu kapsamda yayımlanan içişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Berberler ve kuaförler kapandı mı, açık mı? Soruları genelge ile yanıt bulmuş oldu. İşte berberler ve kuaförler kapandı mı, açık mı? Sorusunun yanıtı…