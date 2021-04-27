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Haberler Yaşam Yeni genelge ile berberler ve kuaförler kapandı mı? Güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler açık mı, kapandı mı?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 10:46

Yeni genelge ile berberler ve kuaförler kapandı mı? Güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler açık mı, kapandı mı?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasıyla beraber Perşembe günü itibarıyla ülke genelinde tam kapanma sürecine geçileceği duyurulurken binlerce kişi "Berberler ve kuaförler kapandı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere son olarak yapılan açıklamada güzellik merkezlerinin hizmete ara verdiği duyurulmuştu. Tam kapanma süreci başlarken şimdi ise berber ve kuaförlerin akıbeti özellikle işletme sahipleri tarafından merak konusu haline geldi. Peki, yeni genelgeye göre berberler ve kuaförler kapandı mı, açık mı? İşte tüm detaylar…

Yeni genelge ile berberler ve kuaförler kapandı mı? Güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler açık mı, kapandı mı?

Berberler ve kuaförlerin tam kapanma sürecinde faaliyet gösterip göstermeyeceği binlerce kişinin bugün sabah saatlerinden itibaren gündemine taşındı. Bilindiği üzere geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklaması ile 29 Nisan'dan 17 Mayıs tarihine kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini ifade etmişti. Bu kapsamda yayımlanan ile tüm detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Berberler ve kuaförler kapandı mı, açık mı? Soruları genelge ile yanıt bulmuş oldu. İşte berberler ve kuaförler kapandı mı, açık mı? Sorusunun yanıtı…

Yeni genelge ile berberler ve kuaförler kapandı mı? Güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler açık mı, kapandı mı?

Yayımlanan genelgede berber ve kuaförlerin tam kapanma sürecinde çalışıp çalışmayacağına dair bilgi yer almazken 17 günlük süreçte berber ve kuaförler hizmet veremeyecek.

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Yeni genelge ile berberler ve kuaförler kapandı mı? Güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler açık mı, kapandı mı?

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İŞTE YENİ KARARLAR;

Yeni genelge ile berberler ve kuaförler kapandı mı? Güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler açık mı, kapandı mı?

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

Yeni genelge ile berberler ve kuaförler kapandı mı? Güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler açık mı, kapandı mı?

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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