Ramazan ayında kısmi olarak kapanma süreci başlarken hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yeniden düzenlendi. 81 il genelinde uygulamaya devam eden hafta içi yasağının önceki karara göre akşam 21.00 itibarıyla başladığı bilinirken artan vaka sayıları sonrası bu saatin öne çekildiği bildirildi. Hal böyle olunca "Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu?" soruları milyonlarca vatandaş tarafından yanıt aramaya başladı. İşte sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin yeni karar ve genelgeye dair tüm detaylar…

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, NASIL OLDU?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinin de içerisinde bulunduğu yeni Ramazan genelgesini yayımladı. Birçok alanda uygulanacak olan kısıtlamalara ilişkin detaylar bu kapsamda netleşirken vatandaşlar yeni kararlara ilişkin detayları merak ediyor.

İşte genelge detayları...