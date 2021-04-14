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Haberler Yaşam Yeni genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu?
Giriş Tarihi: 14.04.2021 01:06 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 03:32

Yeni genelge ile saatleri belli oldu! hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu?

Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hafta sonu ve hafta içi saatlerinde de değişikliğe gidildiğini bildirdi. Bilindiği üzere artan vakalara karşı risk haritası baz alınarak kısıtlamalar uygulanıyordu. Gelen yeni kararlarla beraber "Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler tarafından yayınlanacak olan genelge ile kamuoyunun bilgisine sunulacak. İşte Ramazan yasakları ve genelgeye ilişkin tüm detaylar…

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

ayında kısmi olarak kapanma süreci başlarken hafta içi saatleri de bugün 'ın açıklamaları ile yeniden düzenlendi. 81 il genelinde uygulamaya devam eden hafta içi yasağının önceki karara göre akşam 21.00 itibarıyla başladığı bilinirken artan vaka sayıları sonrası bu saatin öne çekildiği bildirildi. Hal böyle olunca "Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu?" soruları milyonlarca vatandaş tarafından yanıt aramaya başladı. İşte sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin yeni karar ve genelgeye dair tüm detaylar…

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, NASIL OLDU?

, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinin de içerisinde bulunduğu yeni Ramazan genelgesini yayımladı. Birçok alanda uygulanacak olan kısıtlamalara ilişkin detaylar bu kapsamda netleşirken vatandaşlar yeni kararlara ilişkin detayları merak ediyor.

İşte genelge detayları...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:


Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, nasıl oldu? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları!

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

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