Yeni nesil suç çetelerine darbe! 165 şüpheli yakalandı: İşte ele geçirilen silahlar
Giriş Tarihi: 23.10.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 17:09
İstanbul'da son bir ayda gerçekleştirilen 40 farklı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda 165 şüpheli yakalandı. 'Yeni nesil suç çeteleri' olarak tabir edilen, motosikletli şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.