Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni sigara fiyatları güncel listesi!

Ocak ayı zammı sonrası binlerce kişi yeni ve güncel sigara fiyatları araştırmasına çıktı. BAT, JTI, Philip Morris markaları son olarak ürünlerinde 4 TL'lik artış yapıldığını ifade etmişti. Tütün ve tütün ürünü kullanıcıları bu noktada "10 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırılmıştı. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris markaları güncel sigara fiyatları ve detaylar...