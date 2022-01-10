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Haberler Yaşam Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni sigara fiyatları güncel listesi!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:47

Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Yeni sigara fiyatları güncel listesi!

Ocak ayı zammı sonrası binlerce kişi yeni ve güncel sigara fiyatları araştırmasına çıktı. BAT, JTI, Philip Morris markaları son olarak ürünlerinde 4 TL'lik artış yapıldığını ifade etmişti. Tütün ve tütün ürünü kullanıcıları bu noktada "10 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırılmıştı. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris markaları güncel sigara fiyatları ve detaylar...

Yeni sigara fiyatları güncel listesi: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M gibi birçok sigaranın fiyatlarında 4 TL artış yaşanmış, zam sonrası milyonlarca kişi "10 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşımıştı. Şimdilerde en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belirli bir kesimin halen gündeminde yer alıyor. İşte 2022 Ocak zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları...

Yeni sigara fiyatları güncel listesi: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47.4 ARTTI

Gelen son dakika bilgisine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Yeni sigara fiyatları güncel listesi: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47.4 oranında arttı. Bu durumun sigara fiyatlarına da yakın zamanda yansıması bekleniyor. Şu anki güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Yeni sigara fiyatları güncel listesi: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Yeni sigara fiyatları güncel listesi: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

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