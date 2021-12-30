Yeni yıl kutlama mesajları ve sözleri 2022! ’Hoş Geldin 2022’ Yeni, Anlamlı, En Güzel, Kısa, Özel, Resimli Yılbaşı yeni yıl mesajları

RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI 2022

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşcakal 2018 ve hoş gel bize 2022

Allah'ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…

2022 yılının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır. Yeni yılın en mutlu değişimlerle başarı, sağlık ve bol paralar getirmesi dileğiyle.

Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!