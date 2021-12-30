Yeni yıl mesajları... Yılbaşı gecesi için geri sayım sürerken yeni yıl mesajları ile ilgili paylaşımlar başladı. Sosyal medyada en güzel, kısa, uzun, komik ve etkileyici yeni yıl mesajı atmak isteyenler in sayısı giderek artıyor. Gelecek seneye sevdikleriyle umut dolu giriş yapmak isteyenler Whatsapp, Facebook, Twitter adresinden yılbaşı için Hoş geldin 2022 temalı kısa, uzun, resimli yeni yıl mesajları araştırıyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan bu gecede sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyenler için yeni yıl için özel mesajlar hazırladık. İşte en güzel ve eğlenceli yeni yıl mesajları ve resimli yılbaşı ve yeni yıl mesajları...