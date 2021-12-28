Yeni yıl mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun, resimli Yılbaşı özel yeni yıl kutlama mesajı ile mutlu yıllar dileyin

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… 2021 yeni yılınız kutlu olsun

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun Mutlu ve sağlıklı yıllar!