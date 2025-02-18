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Yenidoğan çetesi davasında savunmalar alındı! Fırat Sarı'dan şok sözler: Biz bebekleri öldürüyorduk da...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
22:49
Yenidoğan çetesi davasında savunmalar alındı! Fırat Sarı'dan şok sözler: Biz bebekleri öldürüyorduk da...
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davada duruşmalar devam ediyor. Duruşmada savunması alınan örgüt lideri Fırat Sarı akılalmaz ifadeler sarf ederek "Biz bebek öldürüyorduk da, savcı neden 'Durun' demiyordu?" dedi.