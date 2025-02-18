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Yenidoğan çetesi davasında şok sözler: Tanıklar o günleri tek tek anlattı! "Bebeğin öldüğünü hissetmedin mi?"
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
14:21
Yenidoğan çetesi davasında şok sözler: Tanıklar o günleri tek tek anlattı! "Bebeğin öldüğünü hissetmedin mi?"
İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25'i tutuklu, tutuklu sanık İlker Gönen'in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından sanık sayısının 46 olduğu davanın üçüncü duruşması başladı. Duruşmaya tanıkların anlattıkları damga vurdu...