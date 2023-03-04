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Haberler Yaşam YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!
Giriş Tarihi: 04.03.2023 00:02 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 00:02

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası araştırılmakta. Özellikle vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusunu yöneltiyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay hattı haritası 2023'ü paylaştı ve hangi illerden fay hattı geçiyor sorusu yanıt arıyor. Kuzey Anadolu Fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattı, ülkeyi iki farklı açıdan bölen ve çok büyük depremlere gebe olan fay hatlarıdır. İşte, MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

Yenilenmiş diri fay hattı haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi. 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan aktif faylar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip bulunuyor. İşte MTA diri fay hattı haritası sorgulama ekranı

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER VE İLÇELER

AFAD tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası üzerinde illerin risk durumları kontrol ediliyor. Türkiye'nin büyük fay hatları olan Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler zemin sorgulamalarına başladı.

Harita üzerinde koyu kırmızı ile işaretlenmiş 1. Derece deprem bölgeleri olası bir depremde en çok etkilenecek noktaları gösteriyor. 2. 3. ve en az riske sahip iller de belirlenmiş durumda.

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YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

45 ilde 110 ilçeyi kapsayan aktif faylar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip bulunuyor.

İşte, o iller!

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA,

TOKAT

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