YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER VE İLÇELER

AFAD tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası üzerinde illerin risk durumları kontrol ediliyor. Türkiye'nin büyük fay hatları olan Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler zemin sorgulamalarına başladı.

Harita üzerinde koyu kırmızı ile işaretlenmiş 1. Derece deprem bölgeleri olası bir depremde en çok etkilenecek noktaları gösteriyor. 2. 3. ve en az riske sahip iller de belirlenmiş durumda.