YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası araştırılmakta. Özellikle vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusunu yöneltiyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay hattı haritası 2023'ü paylaştı ve hangi illerden fay hattı geçiyor sorusu yanıt arıyor. Kuzey Anadolu Fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattı, ülkeyi iki farklı açıdan bölen ve çok büyük depremlere gebe olan fay hatlarıdır. İşte, MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…