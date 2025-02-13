RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

"Berat Kandili, kalpleri arındırma, ruhu huzura kavuşturma zamanıdır. Allah dualarınızı kabul etsin, geçmişin tüm hatalarını affetsin. Kandiliniz mübarek olsun!"

"Bu gece, Allah'ın affına ve rahmetine en yakın olduğumuz zamanlardan biri. Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul, kalbiniz huzurlu olsun."

"Berat Kandili'nin getireceği rahmet ve huzurla, hayatınızda yeni bir sayfa açılmasını temenni ediyorum. Allah, kalbinizdeki tüm sıkıntıları giderip, gönlünüzü ferahlatırsın. Mübarek geceniz hayırlı olsun."