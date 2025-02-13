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Haberler Yaşam RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:11

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

Berat Kandili mesajları, mübarek Berat gecesine özel paylaşılmaya başladı. Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen ve Yüce Allah'ın rahmetine ve affına erişmek isteyenlerin dualarını ettiği önemli bir gece olan Berat Kandili coşkuyla karşılanıyor. Bu mübarek geceyi sevdiklerimize tebrik mesajları göndererek kutlamak isteyenler için 2025 yılına ait resimli ve dualı Berat Kandili mesajları gibi birçok anlamlı seçenek bir araya getirildi. "Hayırlı Kandiller" ve "Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları, WhatsApp, SMS ve Instagram gibi platformlarda paylaşılmaya başlandı. İşte, dualı, yazılı, kısa-uzun,hadisli, yeni, farklı, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları sözleri 2025.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

13 Şubat 2025 Perşembe günü (bugün) idrak edilen Berat Kandili'nde Müslümanlar en yeni Berat Kandili mesajları ve sözleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Resimli, yazılı ve dualı Berat Kandili mesajları, WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra SMS ile de sevdiklerle paylaşılıyor. Şaban ayı içinde yer alan bu mübarek gece, dualar ve güzel dileklerle kutlanırken, "Hayırlı Kandiller" ve "Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları sıkça dolaşımda. Maneviyatı yüksek bu özel gece en güzel şekilde coşkuyla kutlanıyor. İşte, resimli, hadisli, dualı, ayetli, uzun, kısa, yazılı, aileye, arkadaşa, sevgiliye anlamlı Berat Kandili mesajları ve sözleri 2025!

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

YEPYENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 13 ŞUBAT 2025

"Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu mübarek gecede dualarınızın kabul, kalbinizdeki huzurun daim, günahlarınızın affedilmesini diliyorum. Allah'a emanet olun."

"Berat Kandili, Allah'ın rahmet ve affına yakın olma zamanıdır. Bu gece dualarınızın kabul olmasını ve kalbinizdeki tüm kötülüklerin temizlenmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun!"

"Berat Kandili, arınma ve affolma zamanıdır. Allah tüm dualarınızı kabul etsin, geçmişin tüm hatalarını affetsin. Mübarek geceniz hayırlı ve bereketli olsun."

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RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

"Berat Kandili'nin, rahmet ve huzur getirmesi dileğiyle… Allah dualarınızı kabul etsin, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim."

"Bu mübarek gece, tüm günahlarımızdan arınarak, Allah'ın rahmetine kavuşma zamanıdır. Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul, kalbiniz huzurlu olsun."

"Ramazan ayına yaklaştığımız bu özel gecede, Allah'ın affına ve rahmetine mazhar olmanız dileğiyle Berat Kandiliniz mübarek olsun!"

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

"Berat Kandili'nde tüm kalbimle Allah'tan dileğim; dualarınızın kabulü, günahlarınızın affı ve huzur dolu bir hayat olması. Kandiliniz mübarek olsun."

"Berat Kandili'nin size ve sevdiklerinize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Allah, dualarınızı kabul etsin."

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

"Berat Kandili, kalpleri arındırma, ruhu huzura kavuşturma zamanıdır. Allah dualarınızı kabul etsin, geçmişin tüm hatalarını affetsin. Kandiliniz mübarek olsun!"

"Bu gece, Allah'ın affına ve rahmetine en yakın olduğumuz zamanlardan biri. Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul, kalbiniz huzurlu olsun."

"Berat Kandili'nin getireceği rahmet ve huzurla, hayatınızda yeni bir sayfa açılmasını temenni ediyorum. Allah, kalbinizdeki tüm sıkıntıları giderip, gönlünüzü ferahlatırsın. Mübarek geceniz hayırlı olsun."

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