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RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
08:11
RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI YENİ: Kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller
Berat Kandili mesajları, mübarek Berat gecesine özel paylaşılmaya başladı. Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen ve Yüce Allah'ın rahmetine ve affına erişmek isteyenlerin dualarını ettiği önemli bir gece olan Berat Kandili coşkuyla karşılanıyor. Bu mübarek geceyi sevdiklerimize tebrik mesajları göndererek kutlamak isteyenler için 2025 yılına ait resimli ve dualı Berat Kandili mesajları gibi birçok anlamlı seçenek bir araya getirildi. "Hayırlı Kandiller" ve "Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları, WhatsApp, SMS ve Instagram gibi platformlarda paylaşılmaya başlandı. İşte, dualı, yazılı, kısa-uzun,hadisli, yeni, farklı, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları sözleri 2025.