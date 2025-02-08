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Yer İstanbul! Ekipler betonları kırdı! Gerçek ortaya çıktı! "3 kalıp gönder!"
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
11:38
Yer İstanbul! Ekipler betonları kırdı! Gerçek ortaya çıktı! "3 kalıp gönder!"
İstanbul Şişli'de çimento dökerek oluşturdukları beton kalıpların içerisinde uyuşturucu hap ticareti yapan şüpheliler yakalandı. Çekiçle kalıpları tek tek kıran polis, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan çok sayıda hap, kokain ve esrar ele geçirdi. Uyuşturucu alanlarla şüphelilerin, "3 kalıp gönder" şifresiyle anlaştıkları ortaya çıktı.