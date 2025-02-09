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Haberler Yaşam Yer İstanbul! Ekipler betonları kırdı! Gerçek şoke etti! "3 kalıp gönder!"
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:28

Yer İstanbul! Ekipler betonları kırdı! Gerçek şoke etti! "3 kalıp gönder!"

İstanbul Şişli'de çimento dökerek oluşturdukları beton kalıpların içerisinde uyuşturucu hap ticareti yapan şüpheliler yakalandı. Çekiçle kalıpları tek tek kıran polis, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan çok sayıda hap, kokain ve esrar ele geçirdi. Uyuşturucu alanlarla şüphelilerin, "3 kalıp gönder" şifresiyle anlaştıkları ortaya çıktı.

DHA
Yer İstanbul! Ekipler betonları kırdı! Gerçek şoke etti! 3 kalıp gönder!

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ocak'ta Yenişehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Recep Yaşar C. (27), Recep B. (26) ve Musa S.'yi (23) durdurdu.

Yer İstanbul! Ekipler betonları kırdı! Gerçek şoke etti! 3 kalıp gönder!

Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, 102 gram esrar ile 41 bin lira ele geçirdi. Olayla ilgili çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamera çalışmasında, şüphelilerden Musa S.'nin Şişli Eskişehir Mahallesi'nde bir adresten çıktığını tespit etti.

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Yer İstanbul! Ekipler betonları kırdı! Gerçek şoke etti! 3 kalıp gönder!

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Bunun üzerine adrese giden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolapların içerisindeki poşetlerde 695 gram esrar, 775 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet şarjör, 34 adet mermi, çok sayıda uyuşturucu koymakta kullanılan kilitli poşet ve streç film ele geçirdi.

Yer İstanbul! Ekipler betonları kırdı! Gerçek şoke etti! 3 kalıp gönder!

Aramalar sırasında polisin dikkatini evde bulunan beton kalıpları çekti. Çekiç yardımıyla kalıpları tek tek kıran polis, içerisine gizlenmiş toplamda 288 adet ekstazi hap ele geçirdi.

Yer İstanbul! Ekipler betonları kırdı! Gerçek şoke etti! 3 kalıp gönder!

'3 KALIP GÖNDER'

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin toplamda 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Aramaların ardından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 3 şüphelinin poliste toplamda 15 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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