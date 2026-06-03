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Giriş Tarihi: 03.06.2026 16:06

Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak, tarihi belli oldu mu? Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak!

İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik simgelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı, kültür ve sanat tutkunlarının yakın takibinde yer alıyor. 2 Haziran 2026 Salı tarihinde ziyarete kapatılan müze ile vatandaşlar "Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak" sorusunu merakla araştırmaya başladı. İşte mahkeme kararı ile mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan müzenin açılış tarihi ve detayları…

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Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak, tarihi belli oldu mu? Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak!

Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş'den, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Böylece İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı'nın güncel ziyaret takvimi ön plana çıktı.

Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak, tarihi belli oldu mu? Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak!

YEREBATAN SARNICI NE ZAMAN AÇILACAK?

Tarihi yapıda yürütülen bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yerebatan Sarnıcı, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlamayı planlıyor.

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Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak, tarihi belli oldu mu? Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak!

YEREBATAN SARNICI GİRİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB döneminde Türk vatandaşları için 450 TL'ye kadar çıkan giriş uygulaması da sona erdi. Yerebatan Sarnıcı'nı yerli ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müzekart sisteminin kurulmasıyla birlikte Müzekart kapsamında giriş yapılabilecek.

Yabancı ziyaretçiler ise 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren Yerebatan Sarnıcı'nı ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.

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Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak, tarihi belli oldu mu? Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak!

YEREBATAN SARNICI'NI ZİYARETE GELENLER NE YAPACAK?

Yerebatan Sarnıcı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ise açılışa tarihine kadar Şerefiye Sarnıcı'na yönlendirilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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