Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak, tarihi belli oldu mu? Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak!

YEREBATAN SARNICI GİRİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB döneminde Türk vatandaşları için 450 TL'ye kadar çıkan giriş uygulaması da sona erdi. Yerebatan Sarnıcı'nı yerli ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müzekart sisteminin kurulmasıyla birlikte Müzekart kapsamında giriş yapılabilecek.

Yabancı ziyaretçiler ise 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren Yerebatan Sarnıcı'nı ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.