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Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak, tarihi belli oldu mu? Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak!
Giriş Tarihi: 03.06.2026 16:06
Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak, tarihi belli oldu mu? Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak!
İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik simgelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı, kültür ve sanat tutkunlarının yakın takibinde yer alıyor. 2 Haziran 2026 Salı tarihinde ziyarete kapatılan müze ile vatandaşlar "Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak" sorusunu merakla araştırmaya başladı. İşte mahkeme kararı ile mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan müzenin açılış tarihi ve detayları…