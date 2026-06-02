YEREBATAN SARNICI SON DURUM | Yerebatan Sarnıcı açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 02.06.2026 16:09

YEREBATAN SARNICI SON DURUM | Yerebatan Sarnıcı açık mı, kapalı mı?

Kültür ve sanat tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan Yerebatan Sarnıcı hakkında yürütülen hukuki süreçte nihai karara varıldı. Böylece gezi planı yapan vatandaşlar için "Yerebatan Sarnıcı açık mı?" sorusu ön plana çıktı. İşte İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen müzenin son durumuna ilişkin detaylar…

Eşsiz deneyimi ve kültürel etkisi ile ön planda olan Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti için son karara varıldı ve mahkeme, Vakıfları haklı buldu. Bu kararın ardından vatandaşların gündeminde Yerebatan Sarnıcı çalışma durumu yer aldı.

YEREBATAN SARNICI İÇİN MAHKEME KARARI VERDİ!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilen resmi tebligatta taşınmazın belirtilen süre içerisinde tahliye edilmesi istendi. Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünü haklı buldu. Böylece uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği vakıf malı yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti.

YEREBATAN SARNICI AÇIK MI?

En çok ziyaret edilen kültür sanat noktalarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran 2026 tarihinde başlayan tahliye süreci nedeniyle geçici olarak ziyaretlere kapatılmıştır. Tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından ziyaretlere açılması beklenmektedir.

YEREBATAN SARNICI NE ZAMAN ZİYARET EDİLİR?

Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü 09.00 – 22.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Ancak devam eden tahliye süreçleri sonucunda yapılan değişiklikler takip edilmelidir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

