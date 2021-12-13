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Haberler Yaşam Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları
Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:28

Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları

Türk malları ve yatırımın öneminin anlatıldığı Yerli Malı Haftası mesajları ile anlam buluyor. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda öğrenciler okullarda düzenlenecek olan etkinliklerle birlikte pano ve resim süslemeleri yapıyor. 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan bugünle ilgili olarak kısa, uzun, resimli yerli malı şiiri sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri bulunuyor. İşte 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları 2021

Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları

Aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Tüm okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak şiirler ve söyleşiler yapılır. Hal böyle olunca öğrenciler arama motorlarında "Yerli Malı haftası için şiirler ve mesajlar" konusunu araştırılıyor. İşte en güzel, kısa, uzun, yeni Yerli Malı Haftası şiirleri mesajları 2021

Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları

YERLİ MALI HAFTASI MESAJLARI

Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı.

Tutumlu olmak, ulusal bir görevdir.

Milli tutumu ve üretimi artırmak, yatırımı geliştirmek, yatırımları verimli şekilde kullanmak devletin hedefidir.

Ekmek olmayınca, yemek olmaz

En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

Biriktirmekten sahip olunur.

Yeli Malı haftası kutlu ve mutlu olsun.

Yabancıya giden para, bir daha geri dönmez.

Bugün işten kaçma, yarın avuç açma.

Damlaya damlaya göl olur.

Gereksiz harcanan enerji, kaybedilen emektir.

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Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

BİZİM YERLİ MALIMIZ

Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

YERLİ MALI HAFTASI

Yerli malı haftası,

Seni özledik durduk.

Günün gelecek diye,

Yolunu gözlüyorduk.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Yurdumuzda neler yok,

Ne yetişmez, ne bitmez?

Eğer görmek istersen

Yurdu biraz dolaş gez.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

İSMAİL HAKKI TALAS

Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı…

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

HAKKI SUNAT

TUTUMLU ÇOCUK

Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

HAKKI SUNAT

Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları
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