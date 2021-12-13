Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri: 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları

Türk malları ve yatırımın öneminin anlatıldığı Yerli Malı Haftası mesajları ile anlam buluyor. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda öğrenciler okullarda düzenlenecek olan etkinliklerle birlikte pano ve resim süslemeleri yapıyor. 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan bugünle ilgili olarak kısa, uzun, resimli yerli malı şiiri sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Yerli Malı Haftası mesajları ve şiirleri bulunuyor. İşte 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel, kısa, uzun mesajları 2021