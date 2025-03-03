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Haberler Yaşam Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır, tarihi ne? Yeşilay Haftası mesajları, önemi ve tarihçesi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 10:56

Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır, tarihi ne? Yeşilay Haftası mesajları, önemi ve tarihçesi

Yeşilay Haftası, kişi ve halk sağlığını olumsuz etkileyen bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla kutlanmaktadır. Tütün ürünleri, alkol ve benzeri zararlı maddelere olan bağımlılığın önüne geçmek, bu konuda bir toplum bilinci oluşturmak amacı güden bu hafta, Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır, tarihi ne sorularıyla inceleniyor. İşte, Yeşilay Haftası mesajları, önemi ve tarihçesi…

Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır, tarihi ne? Yeşilay Haftası mesajları, önemi ve tarihçesi

Yeşilay'ın temelleri, 5 Mart 1920'de İstanbul'da kurulan Hilal-i Ahdar Cemiyeti adıyla atılmıştır. Bu tarih; zararlı bağımlılıkların önüne geçmek amacıyla Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu noktada, Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır, tarihi ne soruları araştırılıyor. İşte Yeşilay Haftası mesajları, önemi ve tarihçesi.

Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır, tarihi ne? Yeşilay Haftası mesajları, önemi ve tarihçesi

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yeşilay haftası ülkemizde 1-7 Mart tarihlerinde kutlanıyor. Bu yıl 1 Mart Cumartesi başlayan Yeşilay Haftası 7 Mart Cuma günü sona erecek.

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Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır, tarihi ne? Yeşilay Haftası mesajları, önemi ve tarihçesi

YEŞİLAY NEDİR?

Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu 1 - 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.

"Hilal-i Ahdar" ismi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "kamuya yararlı dernek statüsü" verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.

Cemiyet, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Cemiyet bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur.

Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir.

Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır, tarihi ne? Yeşilay Haftası mesajları, önemi ve tarihçesi

YEŞİLAY HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ
İçki bütün kötülüklerin anasıdır.

Sigara giren yerden sağlık çıkar.

Yeni yararlı alışkanlıklar edinin.

Alkol, veremin en yakın dostudur.

Alkol almak, gönüllü çılgınlıktır.
"1-7 Mart Yeşilay Haftası, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için önemli bir fırsat! Bağımlılıklardan uzak, özgür bir hayat senin elinde!"

"Sağlıklı nesiller, bağımsız yarınlar! Yeşilay Haftası kutlu olsun."

"Bağımlılıklara değil, hayata bağlan!"

"Sağlığın kıymetini bil, Yeşilay'la bilinçlen!"

"Geleceğini tüketme, bağımsız yaşa!"

"Bağımlılıklar seni değil, sen hayatını kontrol et! Yeşilay Haftası'nda sağlıklı bir yaşam için ilk adımı at."

Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır, tarihi ne? Yeşilay Haftası mesajları, önemi ve tarihçesi

YEŞİLAY HAFTASI

Yeşil temiz bir hilal

Yepyeni doğmuş gibi.

Ak bir bayrak üstüne

Gelip de konmuş gibi.


Bu bayrağın vatanı,

İnananların kalbi,

Yeşilayın altında

Hepsi kaynaşmış gibi.


İçkinin baş düşmanı,

Bu yeşilaycılardır.

Savaşları durmadan

Sürüp gider yıllardır.


İ. Hakkı TALAS

YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ


YEŞİLAY

Yeşilay'a el verin,

Kurtarsın ülkemizi,

İçki ve sigaradan,

Solmadan güller.


Yeşilay'a el verin,

Korusun halkımızı,

Tüm kötülüklerden,

Tükenmeden hayaller.


Yeşilay'a el verin,

Yıkılmasın yuvalar,

Çocuklar ağlamasın,

Gülsün daima yüzler.

GAZİ BOZKURT


YEŞİLAY

Sigara deyip geçme

Öyle çok ki zararı,

Tüm alkollü içkiler

Sarhoş eder insanı.


Hele uyuşturucu

Bil ki büyük felaket,

Düşürmesin ağına

Aman seni dikkat et.


Ne yuvalar yıkılır

İçki, kumar yüzünden,

Uzak dur hep bunlardan

Düşme millet gözünden.


Yeşilay'dır bizi hep

Tüm bunlardan koruyan,

Zarardadır her zaman

Yeşilay'a olmayan.

Atila Çakıroğlu