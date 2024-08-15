Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
15:05
Yeşilçam sineması: JAPON İŞİ bu akşam TV’de! Japon İşi konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?
Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu, başrolünü Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın paylaştığı 1987 yapımı komedi filmi Japon İşi bu akşam Show TV ekranlarında! Üzerinden yıllar geçse de izlenmeye ve güldürmeye devam eden Japon İş filminin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ekranlarda izleyicilere nostalji yaşatacak Japon işi filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi? İşte konuya ilişkin detaylar…