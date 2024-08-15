Yeşilçam sineması: JAPON İŞİ bu akşam TV’de! Japon İşi konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Gazinonun sahibi Başak'ın tekrar gazinoda sahneye çıkması için Veysel ile yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalır. Başağın Sahneye tekrar çıktığını öğrenen Dilaver adamlarıyla beraber gazinoya gider ve Gerçek Başak sandığı robotu kaçırtmaya çalışır. 'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda gerçek Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve Veysel'i işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görünce Tüm yaşananları öğrenir.