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Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:05

Yeşilçam sineması: JAPON İŞİ bu akşam TV’de! Japon İşi konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu, başrolünü Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın paylaştığı 1987 yapımı komedi filmi Japon İşi bu akşam Show TV ekranlarında! Üzerinden yıllar geçse de izlenmeye ve güldürmeye devam eden Japon İş filminin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ekranlarda izleyicilere nostalji yaşatacak Japon işi filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi? İşte konuya ilişkin detaylar…

Yeşilçam sineması: JAPON İŞİ bu akşam TV’de! Japon İşi konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Bu akşam Show TV ekranlarında Yeşilçam hayranları ve sinemaseverlere Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal'ın başrolünde yer edindiği Japon İşi filmi buluşuyor! Filmi yeniden izlemek isteyenler, ilk kez seyredecekler tarafından filmin konusu, oyuncuları, çekildiği yıl gibi detaylarla merak konusu haline geldi. Kemal Sunal, Sümer Tilmaç, Necdet Yakın, Reha Yurdakul ve Fatma Girik gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı Türk filmi bu akşam izleyenlere keyifli anlar yaşatmaya hazırlamakta. Japon İşi filmi bu akşam 23:45'de Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki, Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman kaç yılında çekildi? İşte detaylar...

Yeşilçam sineması: JAPON İŞİ bu akşam TV’de! Japon İşi konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

JAPON İŞİ FİLMİNİN KONUSU

Veysel (Kemal Sunal) bir gazinoda garson olarak çalışmaktadır. Gazinonun solisti Başak Billurses'e (Fatma Girik) deliler gibi aşıktır. Fakat Başak'tan umduğu ilgiyi göremeyince, Veysel'in kavgada yardım ettiği Japon bir müşteri, (Mitsuo Hamaya) Başağın aynısı olan bir robot yollar. Veysel adını 'Başağın Japoncası' koyduğu robot ile birlikte yaşamaya başlar. Başak ise hapiste bulunan ve cezası biten ünlü mafya babası Dilaver'in (Sümer Tilmaç) evlenme teklifini kabul etmemek için İsviçre'ye kaçar. Gazinocular, Başak'ı heryerde ararlarken, Veysel'in Başak'ı kaçırdığı haberini alırlar ve polis baskınıyla Veysel'in evini basarlar. Ancak karşılaştıkları 'Robot Başak'ı gerçek Başak sanıp onun kendi iradesiyle Veysel'in yanında olduğunu öğrenirler.

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Yeşilçam sineması: JAPON İŞİ bu akşam TV’de! Japon İşi konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Gazinonun sahibi Başak'ın tekrar gazinoda sahneye çıkması için Veysel ile yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalır. Başağın Sahneye tekrar çıktığını öğrenen Dilaver adamlarıyla beraber gazinoya gider ve Gerçek Başak sandığı robotu kaçırtmaya çalışır. 'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda gerçek Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve Veysel'i işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görünce Tüm yaşananları öğrenir.

Yeşilçam sineması: JAPON İŞİ bu akşam TV’de! Japon İşi konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

JAPON İŞİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Fatma Girik - Başak Billurses
Kemal Sunal - Veysel
Sümer Tilmaç - Deli Dilaver
Reha Yurdakul - Gazino Patronu Tahir
Necdet Yakın - Osman
Asuman Arsan - Leman
Hakkı Kıvanç - Komiser
Mitsuo Hamaya - Japon
Cevdet Balıkçı - Dilaver'in Adamı
Çetin Başaran - Dilaver'in Adamı

Dündar Aydınlı - Dilaver'in Adamı
Mehmet Uğur - Dilaver'in Adamı
Kartal Tibet - Kasetçi
Tayfun Çorağan - Mahalleli
Tuncay Akça - Mahalleli
Renan Fosforoğlu - Mahalleli
Mustafa Suphi Baltacı - Mahalleli
Tuncer Sevi - Mahalleli

Yeşilçam sineması: JAPON İŞİ bu akşam TV’de! Japon İşi konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

JAPON İŞİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Japon İşi filmi 1987'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çekildi.

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