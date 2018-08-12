Yeşilçam'ın aranan yüzüydü! Bir tornavida hayatını kararttı Aslında böyle hikayeler ünlülerin dışarıdan bakıldığında pırıltılı görünen dünyasında öyle çok ki...Bazen şansları kötü gittiği için bazen kendi yanlış adımları yüzünden şöhretin zirvesinden bir anda yalnızlığın ve yoksulluğun en derinine düşen ünlülerin öykülerini okumuşsunuzdur siz de! Giriş Tarihi: 12.08.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2018 22:40 Yeşilçam
'ın aranan yüzüydü! Bir tornavida hayatını kararttı
Peki ya küçücük yaşta şöhreti yakalayan ama talihsiz bir kazanın ardından henüz 17 yaşındayken, üstelik de bir tornavida yüzünden kariyerini genç yaşta bitiren ünlü yıldızın öyküsünü hatırlıyor musunuz?
Yeşilçam
'ın aranan yüzüydü! Bir tornavida hayatını kararttı
İşte
Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızların yaşadığı o film gibi hayatlar. Yeşilçam
'ın aranan yüzüydü! Bir tornavida hayatını kararttı
Siyah- beyaz
Yeşilçam filmlerinde kimi zaman sokaklarda yankesicilik yaptı, kimi zaman Filiz Akın ablasına elinde darbukasıyla eşlik eden bir çingene oldu. Bazen de Ediz Hun'a "size baba diyebilir miyim amca" deyip mavi gözlerinden boncuk gibi yaşlar akıttı. Yeşilçam'ın artık tarih olan bir dönemine damga vuran oyunculardan biri olan Ömer Dönmez'in ya da hafızalara yer eden adıyla Ömercik'in sineme kariyeri, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu üstelik de bir tornavida yüzünden bitti. 13 Ağustos 1959'da Sakarya'da dünyaya gelen Ömercik, 50'li yaşlarını da bitirmek üzere. Yeşilçam
'ın aranan yüzüydü! Bir tornavida hayatını kararttı
Öyle ya da böyle Türkiye'de birkaç kuşağın hafızalarında yer etti Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez. Henüz 4 yaşındayken başladığı sinemaya 17 yaşında veda etti Ömercik. Ama hala çocuk yıldız denilince, birlikte nice filmde oynadığı kuzeni Ayşecik (Zeynep Değirmencioğlu) ile birlikte ilk akla gelenlerden biri o.
Filmlerdeki değişmez rol arkadaşı ve gerçek hayattaki kuzeni Zeynep Değirmencioğlu'nun (Ayşecik) babası senarist Hamdi Değirmencioğlu onu Ses dergisinin çocuk yıldız yarışmasına sokmasaydı belki de hayatı çok farklı bir şekilde ilerleyecekti Ömercik'in. Yarışmada birinci değil ikinci oldu ama yine de Yeşilçam kapıları onun için ardına kadar açıldı. Yeşilçam
'ın aranan yüzüydü! Bir tornavida hayatını kararttı
Ama pek çok çocuk yıldızın kaderinden farklı olmadı onunki de. Büyüdükçe popülerliğini kaybetti. Onun ilk gençliğine denk gelen 1970'li yıllarda etkin olan erotik filmler dönemi Ömercik'in kariyerini değiştirmesine neden oldu.
Yeşilçam
'ın aranan yüzüydü! Bir tornavida hayatını kararttı
17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü. Kısacası onun için "film bitti". Sonra bir süre büfecilik, taksicilik yaptı.
Yeşilçam
'ın aranan yüzüydü! Bir tornavida hayatını kararttı
Bir ara Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte emlakçılık yaptı. Onu 90'ların sonunda 2000'lerin başında bazı TV dizilerinde konuk oyuncu olarak izledik.