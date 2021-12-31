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Haberler Yaşam Yılbaşı 2022 Google doodle oldu! Google Doodle Yılbaşı nedir ve neden kutlanır?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 07:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 07:49

Yılbaşı 2022 Google doodle oldu! Google Doodle Yılbaşı nedir ve neden kutlanır?

2021 yılını geride bırakarak 2022 yılına girmemize saatler kala arama motoru Google tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda arama motoru ana sayfasını yılbaşı doodle'ı ile süsledi. Araştırma yapmak isteyerek arama sayfasını açan kullanıcılar tarafından görüldüğünde yeni yıla ilişkin detaylar merak konusu olarak "yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Yılbaşı 2022 Google doodle'ı ve yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır? sorularının yanıtları.

Yılbaşı 2022 Google’da doodle oldu! Yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır?

2022 Yılbaşı için heyecan dorukta! Popüler arama motoru Google ise her yıl olduğu gibi arama ana sayfasını yılbaşı doodle'ı ile süsledi. Yılbaşı 2022 doodle'ını gören kullanıcılar detaylarla ilgili olarak "yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır?" şeklindeki sorulara yanıt arama devam ediyor.

YILBAŞI NEDİR, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, NEDEN KUTLANIR?

Google Yılbaşı 2022 doodle'ı ve tüm detaylar şöyle;

Yılbaşı 2022 Google’da doodle oldu! Yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

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Yılbaşı 2022 Google’da doodle oldu! Yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır?

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

Yılbaşı 2022 Google’da doodle oldu! Yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır?

GOOGLE YILBAŞI DOODLE'INDA NEDEN 2021 YAZIYOR?

Google tarafından hazırlanarak arama motoru anasayfasına eklenen doodle'da beklenenin aksine 2022 yerine 2021 yazıyor. Google tarafından durumun hata olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmazken an itibariyle doodle üzerinde bir revize de yapılmadı.

Yılbaşı 2022 Google’da doodle oldu! Yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır?
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