Yılbaşı 2022 Google doodle oldu! Google Doodle Yılbaşı nedir ve neden kutlanır?

2022 Yılbaşı için heyecan dorukta! Popüler arama motoru Google ise her yıl olduğu gibi arama ana sayfasını yılbaşı doodle'ı ile süsledi. Yılbaşı 2022 doodle'ını gören kullanıcılar detaylarla ilgili olarak "yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır?" şeklindeki sorulara yanıt arama devam ediyor.

YILBAŞI NEDİR, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, NEDEN KUTLANIR?

Google Yılbaşı 2022 doodle'ı ve tüm detaylar şöyle;