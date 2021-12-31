Yılbaşı 2022 Google doodle oldu! Google Doodle Yılbaşı nedir ve neden kutlanır?

2021 yılını geride bırakarak 2022 yılına girmemize saatler kala arama motoru Google tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda arama motoru ana sayfasını yılbaşı doodle'ı ile süsledi. Araştırma yapmak isteyerek arama sayfasını açan kullanıcılar tarafından görüldüğünde yeni yıla ilişkin detaylar merak konusu olarak "yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Yılbaşı 2022 Google doodle'ı ve yılbaşı nedir, ne zaman, hangi tarihte, neden kutlanır? sorularının yanıtları.