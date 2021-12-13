Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

Yeni yıl için geri sayım sürerken yılbaşı bilet fiyatları merak konusu oldu. Her yıl binlerce kişi yeni senede büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla satın aldığı biletlerle yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin sahibi belirleniyor. Kendi bütçeleri doğrultusunda bayilerden tam, yarım ve çeyrek bilet almak isteyenler Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Büyük ikramiyenin 120 milyon olduğu çekiliş için bilet fiyatları belli oldu. Peki Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları 2022