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Haberler Yaşam Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:34

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

Yeni yıl için geri sayım sürerken yılbaşı bilet fiyatları merak konusu oldu. Her yıl binlerce kişi yeni senede büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla satın aldığı biletlerle yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin sahibi belirleniyor. Kendi bütçeleri doğrultusunda bayilerden tam, yarım ve çeyrek bilet almak isteyenler Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Büyük ikramiyenin 120 milyon olduğu çekiliş için bilet fiyatları belli oldu. Peki Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları 2022

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları yaklaşan yeni yıl öncesi araştırılıyor. Zengin olma hayali kurarak Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet almayı planlayan vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırmasına çıktı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 100 milyon liralık ödülün sahibi olacak. Peki Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2022 MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olunca heyecan ikiye katlandı. 31 Aralık 2021'de yapılacak yılbaşı çekilişi öncesi bilet fiyatları merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak duyuruldu…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2022 TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI

Tam bilet: 120 TL

Yarım bilet: 60 TL

Çeyrek bilet: 30 TL

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Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

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