Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, 2023 büyük ikramiye kaç TL soruları yılbaşına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık gecesi yapılacak olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım devam ediyor. 2023 yılbaşı ikramiyesi tutarı ile beraber tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bilet fiyatları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Büyük ikramiyeyi kazanarak zengin olma hayali kuran şans oyunu sevenler, ''2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? MPİ tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi tutarı ve tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları!