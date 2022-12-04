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Haberler Yaşam Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 MPİ tam, yarım ve çeyrek Yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı
Giriş Tarihi: 04.12.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 16:46

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 MPİ tam, yarım ve çeyrek Yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, 2023 büyük ikramiye kaç TL soruları yılbaşına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık gecesi yapılacak olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım devam ediyor. 2023 yılbaşı ikramiyesi tutarı ile beraber tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bilet fiyatları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Büyük ikramiyeyi kazanarak zengin olma hayali kuran şans oyunu sevenler, ''2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? MPİ tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi tutarı ve tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları!

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 MPİ tam, yarım ve çeyrek Yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken Milli Piyango büyük ikramiye tutarı ile tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları merak konusu oldu. Şans oyunu tutkunları, ''Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar? MPİ tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. Geçen yıl 120 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi, bu yıl 200 milyon TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2023 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam yılbaşı bilet fiyatları…

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 MPİ tam, yarım ve çeyrek Yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

Her yıl merakla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım devam ediyor. 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 MPİ tam, yarım ve çeyrek Yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak belirlendi.

Dağıtılacak toplam ikramiye ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 MPİ tam, yarım ve çeyrek Yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2023

Çeyrek bilet: 50 TL

Yarım bilet: 100 TL

Tam bilet: 200 TL

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2023 MPİ tam, yarım ve çeyrek Yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

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