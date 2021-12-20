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Haberler Yaşam Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Kabine'de! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 14:42

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Kabine'de! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşı gecesi için sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen konu başlıkları arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle yılbaşında kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir durumun bu sene için de geçerli olup olmayacağını öğrenmek isteyenler "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık – 1 Ocak Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili yapılan son açıklamalar!

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık – 1 Ocak Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Yeni yıla sayılı günler kala sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık – 1 Ocak Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?" sorularına yanıt ararken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte sürece yönelik son bilgiler.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık – 1 Ocak Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil.

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık – 1 Ocak Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık – 1 Ocak Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YILBAŞINDA YASAK OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık – 1 Ocak Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

Afrika uçuşlarına ilişkin kararın devam edeceğine vurgu yapan Koca, Kovid-19 ilacına ilişkin ise şunları söyledi:

"Molnipiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim 30-35 kat ucuz olacak dediğim rakamdan daha ucuz olacak 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak."

Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

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