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Haberler Yaşam 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 Yılbaşında kısıtlama yasak var mı, yeni yasaklar gelecek mi? Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 15:36

31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 Yılbaşında kısıtlama yasak var mı, yeni yasaklar gelecek mi? Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yeni varyantların ortaya çıkması ve salgın sürecinin hala devam ediyor olması nedeniyle tedbir beklentileri de artış gösterdi. "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz sene salgın nedeniyle 31 Aralık gecesi kısıtlama uygulanmıştı. Peki, 31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? İşte tüm detaylar...

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık-1 Ocak 2022 Yılbaşında kısıtlama yasak var mı, yeni yasaklar gelecek mi?

31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihleri aralığında kısıtlama beklentileriyle beraber "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamalarda bulunmuş, henüz ülkemizde Omicron varyantının bulunmadığını belirterek henüz yılbaşı günü için tedbir kararı alınmadığını ifade etmişti. Peki, 31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? yeni yasaklar gelecek mi? İşte tüm detaylar...

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık-1 Ocak 2022 Yılbaşında kısıtlama yasak var mı, yeni yasaklar gelecek mi?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda tüm bilgileri buradan öğrenebileceksiniz.

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Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık-1 Ocak 2022 Yılbaşında kısıtlama yasak var mı, yeni yasaklar gelecek mi?

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık-1 Ocak 2022 Yılbaşında kısıtlama yasak var mı, yeni yasaklar gelecek mi?

Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık-1 Ocak 2022 Yılbaşında kısıtlama yasak var mı, yeni yasaklar gelecek mi?

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

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