31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 Yılbaşında kısıtlama yasak var mı, yeni yasaklar gelecek mi? Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yeni varyantların ortaya çıkması ve salgın sürecinin hala devam ediyor olması nedeniyle tedbir beklentileri de artış gösterdi. "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz sene salgın nedeniyle 31 Aralık gecesi kısıtlama uygulanmıştı. Peki, 31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? İşte tüm detaylar...