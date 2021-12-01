Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, yeni yasaklar gelecek mi? 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Dünya genelinde devam eden pandemi sürecinde şimdi gözler yılbaşı sokağa çıkma yasağı açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz sene 31 Aralık tarihinde bilindiği üzere kısıtlama uygulanmıştı. Covid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl da ülkemizde bu yönde bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bu noktada ise "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamalarda bulunmuş, henüz ülkemizde Omicron varyantının bulunmadığını ifade etmişti. Peki, 31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar...