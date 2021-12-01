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Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:55

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, yeni yasaklar gelecek mi? 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Dünya genelinde devam eden pandemi sürecinde şimdi gözler yılbaşı sokağa çıkma yasağı açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz sene 31 Aralık tarihinde bilindiği üzere kısıtlama uygulanmıştı. Covid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl da ülkemizde bu yönde bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bu noktada ise "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamalarda bulunmuş, henüz ülkemizde Omicron varyantının bulunmadığını ifade etmişti. Peki, 31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar...

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, yeni yasaklar gelecek mi? 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeni yıla sayılı gün kala bu kez milyonların gözü yılbaşı sokağa çıkma yasağı kararına çevrildi. Koronavirüs salgının dünyada ve ülkemizdeki etkisi tüm hızıyla devam ederken öte yandan geçtiğimiz sene tedbirler kapsamında bilindiği üzere bu tarihte kısıtlama uygulanmıştı. Vatandaşlar şimdi "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulamasına yönelik son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, yeni yasaklar gelecek mi? 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda tüm bilgileri buradan öğrenebileceksiniz.

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Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, yeni yasaklar gelecek mi? 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, yeni yasaklar gelecek mi? 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, yeni yasaklar gelecek mi? 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

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