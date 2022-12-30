Yılbaşı kutlamak günah mı, yeni yılı kutlamak caiz mi? Çam ağacı süslemek caiz mi? İşte Diyanet’in cevabı!

Öte yandan Diyanet tarafından yayınlanan 23 Aralık 2022 tarihli ''Bizi Biz Yapan Değerlere Sahip Çıkalım'' konulu Cuma Hutbesi'nde yılbaşı kutlamaları ile ilgili önemli açıklamalar yer aldı. İşte o hutbenin tam metni...
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam'ın hedefi, Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir Müslüman kimliği inşa etmektir. Bu kimliği inşa ederken de İslam'ın temel ölçüsü, Allah Resûlü (s.a.s) ile hayat bulan ahlaki ilkelerdir. Bu ilkelerle vücut bulan İslam kültür ve medeniyetidir. Varlığımızı anlamlı kılan âdâb-ı muaşeret kurallarıdır. Dinimiz, bizi biz yapan bu evrensel değerlere sahip çıkmayı, öz benliğimizden uzaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan kaçınmayı emreder.
Aziz Müminler!
Müslüman kimliğini oluşturan en yüce değer, yaratılış gayemizi hatırlatan, sorumluluklarımızı öğreten ve bizlere şahsiyet kazandıran imandır. Rabbimizin rızasını kazandıran ibadetler, huzur ve mutluluğun kaynağı güzel ahlaktır. Müslümanlar, kulluktan sosyal hayata, giyim kuşamdan yeme içmeye kadar her alanda bu değerlere sahip çıktığında inançlarını ve kültürlerini muhafaza etmişlerdir. Çağ kapatıp çağ açan medeniyetler kurmuşlar, ilim ve bilimde, kültür, sanat ve edebiyatta bütün insanlara önder ve örnek olmuşlardır. Ancak Müslümanlar, ne zaman kendi inanç ve değerlerinden uzaklaşıp yabancı kültürlerin etkisi altına girmişler, işte o zaman kimlik ve aidiyetlerini kaybetmişlerdir.
Kıymetli Müslümanlar! Kimliğini muhafaza eden Müslüman'dan beklenen, İslam'ın şiarına, yani İslam'ın sembol ve nişanelerine saygı duyması ve onları korumasıdır. Tevhidin sembolü Kâbe, ümmet olma bilincinin tazelendiği hac, teslimiyetin simgesi kurban, birlik ve beraberliğimizin nişanesi camiler, şehadetleri dinin temeli ezân-ı Muhammedî, kulluğun zirvesi namaz bizi biz yapan İslam'ın şiarlarındandır. Cenâb-ı Hak, ْ ُّقلُّو ِب َّوى ال َّها ِم ْن تَّقْ ِ َّفِاٰنَّ ait a'Allah Kimَّ "وَّم ْن يُّ َّع ٰظِ ْم َّش َّعَٓائَِّر ا ّٰلل ه nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır." buyurmuş, bu sembol ve nişaneleri muhafaza etmenin takvamızın bir gereği olduğunu haber vermiştir.