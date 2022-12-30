Yılbaşı kutlamak günah mı, yeni yılı kutlamak caiz mi? Çam ağacı süslemek caiz mi? İşte Diyanet’in cevabı!

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Her ne kadar insanlar eğlenceli zaman geçirseler de yılbaşı olarak bu gecenin kutlanmasında bir sakınca olup olmadığı yıllardır tartışılmaktadır.

Yılbaşı kutlanması eğer Hristiyan örf ve adetlerine göre yapılıyor ise bu İslam dini tarafından günah sayılan konular arasında yer almaktadır.

Aynı zamanda yılbaşı gecesinde özel yemekler hazırlamak ve kalabalık eğlenceler düzenlemek de yine Hristiyan geleneklerine benzetildiğinden dinen caiz kabul edilmemektedir. Bununla beraber yalnızca yeni bir yılın gelişini kutlamak konusunda tebrikleşmekte herhangi bir dini sakınca görülmemiştir.