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Haberler Yaşam Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! 2022 Yılbaşı Milli Piyango bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:48

Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! 2022 Yılbaşı Milli Piyango bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yıl için geri sayım başladı! Büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş Milli Piyango yılbaşı biletleri satış fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene 80 milyon TL olan ikramiye ise bu yıl tam 120 milyon TL. 31 Aralık günü yapılacak olan çekiliş için heyecan şans oyunu seven ve oynayan vatandaşlar için şimdiden dorukta. Peki, 2022 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! 2022 Yılbaşı Milli Piyango bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla sayılı günler kala binlerce şans oyunu sever heyecanla Yılbaşı çeyrek, yarım, tam milli piyango bilet fiyatları araştırmasına çıktı. Bu sene yapılacak olan çekilişte büyük ikramiyenin 120 milyon TL olması ise vatandaşları daha da heyecanlandırıyor. Her yıl binlerce kişi yeni senede büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla satın aldığı biletlerle yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin sahibi belirleniyor. Peki, 2022 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! 2022 Yılbaşı Milli Piyango bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

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Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! 2022 Yılbaşı Milli Piyango bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek.

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! 2022 Yılbaşı Milli Piyango bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL olan çekiliş gecesi aşağıda yer alan link üzerinden hızlı bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

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Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! 2022 Yılbaşı Milli Piyango bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
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