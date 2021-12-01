Yeni yıl için geri sayım başladı! Büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş Milli Piyango yılbaşı biletleri satış fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene 80 milyon TL olan ikramiye ise bu yıl tam 120 milyon TL. 31 Aralık günü yapılacak olan çekiliş için heyecan şans oyunu seven ve oynayan vatandaşlar için şimdiden dorukta. Peki, 2022 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…