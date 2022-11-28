Haberler Yaşam Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, 2023 büyük ikramiye ne kadar? İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 28.11.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 18:07

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, 2023 büyük ikramiye ne kadar? İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyat listesi!

Yeni yıl için geri sayım başladı! Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce vatandaş yoğun olarak internet üzerinden Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl 120 milyon TL olan ikramiye ise bu yıl tam 200 milyon TL. 31 Aralık gecesi yapılacak olan Yılbaşı çekilişi için heyecan şans oyunu seven ve oynayan vatandaşlar için şimdiden dorukta. Peki, Yılbaşı tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…