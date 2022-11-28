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Haberler Yaşam Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, 2023 büyük ikramiye ne kadar? İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 18:07

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, 2023 büyük ikramiye ne kadar? İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyat listesi!

Yeni yıl için geri sayım başladı! Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce vatandaş yoğun olarak internet üzerinden Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl 120 milyon TL olan ikramiye ise bu yıl tam 200 milyon TL. 31 Aralık gecesi yapılacak olan Yılbaşı çekilişi için heyecan şans oyunu seven ve oynayan vatandaşlar için şimdiden dorukta. Peki, Yılbaşı tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, 2023 büyük ikramiye ne kadar? İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyat listesi!

Yılbaşı için sayılı günler kala binlerce vatandaş heyecanla milli piyango bilet fiyatları ne kadar olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Bu yıl yapılacak olan çekilişte büyük ikramiyenin 120 milyon TL olması ise şans oyunu oynamayı seven kişileri daha da heyecanlandırıyor. Peki, Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları….

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, 2023 büyük ikramiye ne kadar? İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyat listesi!

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023
Çeyrek bilet: 50 TL
Yarım bilet: 100 TL
Tam bilet: 200 TL

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Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, 2023 büyük ikramiye ne kadar? İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyat listesi!

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 Milyon TL. Toplam ikramiye ise 1.4 Milyar TL olarak açıklandı.

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, 2023 büyük ikramiye ne kadar? İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyat listesi!

YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletleri yetkili bayilerden ve Milli Piyango Online sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, 2023 büyük ikramiye ne kadar? İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyat listesi!

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