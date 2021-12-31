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Giriş Tarihi: 31.12.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 18:17

Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi numaraları!

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için ve az farkla büyük ikramiyeyi kaçıranlara verilen teselli ikramiyesi için nefesler tutuldu. Çok sayıda farklı tutarda ikramiyenin kazandıran numaralar ile sahibini bulduğu çekilişin tamamlanmasının ardından detaylar da araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "2022 Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bu ikramiyenin sahibi olan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edebilecek. Peki, 2022 Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi numaraları!

Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi, yılbaşı çekilişiyle beraber gündeme geldi. Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip kişiler bu noktada teselliden faydalanabiliyor. Öte yandan "2022 Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Teselli İkramiyesi miktarı ve sorgulama ekranı gibi tüm detaylar...

Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi numaraları!

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, BU YIL NE KADAR VERİLECEK?

Milli Piyango İdaresi'nin teselli ikramiyesi hakkında verdiği bilgiler şu şekilde:

Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır. Rakamlar açıklanmaya başladığında amorti ve teselli ikramiyesi rakamları sabah.com.tr'de yer alacak.

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Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi numaraları!

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi numaraları!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN PROGRAMI

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

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