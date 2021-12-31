Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi numaraları!

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için ve az farkla büyük ikramiyeyi kaçıranlara verilen teselli ikramiyesi için nefesler tutuldu. Çok sayıda farklı tutarda ikramiyenin kazandıran numaralar ile sahibini bulduğu çekilişin tamamlanmasının ardından detaylar da araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "2022 Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bu ikramiyenin sahibi olan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edebilecek. Peki, 2022 Yılbaşı Milli Piyango Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL, kazanan numara sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...