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Giriş Tarihi: 21.12.2021 20:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 21:33

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Yeni yıl gecesi plan yapan vatandaşlar yılbaşı sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor. Geçen sene artan koronavirüs vakaları sebebiyle kısıtlamalar uygulanırken 31 Aralık- 1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda konuya yönelik açıklama gelmedi. Peki Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık- 1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? İşte son bilgiler…

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Ocak ayına sayılı günler kala yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak omicron varyantı sebebiyle bazı ülkeler kapanmaya giderken gözler ilgili kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçen sene ülkemizde uygulanan kısıtlamalarının benzerinin yaşanıp yaşanmayacağını sorgulayan vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık- 1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YILBAŞINDA YASAK OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil.

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Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

Afrika uçuşlarına ilişkin kararın devam edeceğine vurgu yapan Koca, Kovid-19 ilacına ilişkin ise şunları söyledi:

"Molnipiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim 30-35 kat ucuz olacak dediğim rakamdan daha ucuz olacak 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak."

Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?
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Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?
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