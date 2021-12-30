YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, KISITLAMA VAR MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olacak. Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu 'kısıtlama yok' dedi ve vatandaşları uyardı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu 'kısıtlama yok' dedi uyardı

İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında yeni bir kısıtlama veya kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi. Memişoğlu ancak herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini, korku ve panikle değil; tedbirle pandemiye karşı mücadelenin kazanılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Memişoğlu, Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üretebilen 9'uncu ülke olduğuna dikkat çekerek, yerli aşı Turkovac'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanacağını kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı nedeniyle yaşanan vaka artışlarına dikkat çekerek yeni yıl öncesi uyarılarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel anlamda Nisan-Mayıs aylarından beri "yatay" seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşansa da, Omicron nedeniyle Avrupa'da hızla artan vaka sayılarının bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'ye de yansıyacağına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Memişoğlu, korku ve panikle değil, "kişisel tedbirle" bu süreçlerin daha kolay atlatılabileceğini söyleyerek, "Şimdiye dek üç tane ciddi yükselişten sonra, şu anda İstanbul'da da Türkiye'de de vaka sayıları belli bir seviyede ve kontrol altında devam ediyor. Tabii bu, insanlarımızda biraz rahatlamayı da beraberinde getirdi. Özellikle aşının da etkisiyle, insanların özgüveni arttı. Maske mesafe konusunda gevşeme yaşıyoruz. Bu konuda bir rehavet yaşamamamız lazım. Çünkü görüyoruz ki Omicron'dan sonra, ki bulaşıcılığı çok yüksek, özellikle Avrupa ülkelerinde, İngiltere, Almanya ve Fransa'da vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bu ciddi artışlar eskisi gibi ölüm veya yoğun bakıma yatışlara çok yansımasa da maske, mesafe ve aşılanma konusunda hassasiyet göstermemiz gerekiyor" dedi.