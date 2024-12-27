Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak hangi gün? İşte resmi tatil tarihleri

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve öğrenci 2025 yılı için tatil planlarını yapmaya başladı. Resmi tatil takvimine göre, 31 Aralık Salı ve 1 Ocak Çarşamba gününün tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, 31 Aralık 2024 resmi tatil mi, yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün sürecek?