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Haberler Yaşam Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak hangi gün? İşte resmi tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 27.12.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:37

Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak hangi gün? İşte resmi tatil tarihleri

2024'ü uğurlayıp 2025'e merhaba diyeceğimiz yılbaşı gecesi için heyecan hızla devam ederken, 2025 yılının resmi tatil takvimi de merak ediliyor. 31 Aralık'ın yarım gün tatil olup olmayacağı ve yılbaşı tatilinin hangi günlere denk geldiği, tatil planlarını yapanlar tarafından mercek altına alındı. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tam mı, kamu ve özel sektörde mesai olacak mı? İşte detaylar...

Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak hangi gün? İşte resmi tatil tarihleri

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve öğrenci 2025 yılı için tatil planlarını yapmaya başladı. Resmi tatil takvimine göre, 31 Aralık Salı ve 1 Ocak Çarşamba gününün tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, 31 Aralık 2024 resmi tatil mi, yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak hangi gün? İşte resmi tatil tarihleri

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Türkiye'de resmi tatiller kapsamına girmez. 31 Aralık'ta mesai ve çalışma planı, okullardaki eğitim öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam eder.

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Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak hangi gün? İşte resmi tatil tarihleri

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak'ın ülkemizde resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Eğitim öğretim faaliyetlerine 1 Ocak Çarşamba günü bir günlük tatil nedeniyle ara verilecek.

Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak hangi gün? İşte resmi tatil tarihleri

31 ARALIK TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık tarihi ise kanunda yer alan bilgiye göre resmi tatil değildir. Bu sebeple 31 Aralık Salı günü yarım gün olmayacak.

Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak hangi gün? İşte resmi tatil tarihleri

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,

Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,

Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,

Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,

Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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