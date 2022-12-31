Haberler Yaşam Yılbaşında AVM’ler kaçta kapanıyor ve yarın kaçta açılıyor? Yılbaşı AVM çalışma saatleri 2023 ile 31 Aralık ve 1 Ocak’ta alışveriş merkezleri açık mı?

Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:26

Yılbaşında AVM’ler kaçta kapanıyor ve yarın kaçta açılıyor? Yılbaşı AVM çalışma saatleri 2023 ile 31 Aralık ve 1 Ocak’ta alışveriş merkezleri açık mı?

Yılbaşında AVM'ler açık mı sorusu bugün alışveriş yapmayı planlayanlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatilin hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla mağazaların çalışma durumu vatandaşların kafasında soru işareti oluşturuyor. Yılbaşı hediyesi almak, sinema ve mağazaları ziyaret etmek isteyen pek çok kişi Yılbaşında AVM'ler kaçta kapanıyor ve yarın kaçta açılıyor sorularına yanıt arıyor. Peki 31 Aralık ve 1 Ocak'ta alışveriş merkezleri açık mı, yılbaşında AVM açık mı, bugün saat kaça kadar çalışıyor? İşte 2023 yılbaşı AVM çalışma saatleri…