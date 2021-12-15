Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Yılbaşı 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022'de sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

Yeni yıla sayılı gün kala bu kez milyonların gözü yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmelere çevrildi. Koronavirüs salgının ülkemizde etkileri devam ederken öte yandan geçen sene salgın tedbirleri kapsamında bilindiği üzere bu tarihte belirli saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Vatandaşlar şimdi "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Konuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama gelmişti. İşte yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...