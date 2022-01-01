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Haberler Yaşam VAKA SAYISI SON DAKİKA: Yılın ilk verileri geliyor! 1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük tablo
Giriş Tarihi: 01.01.2022 18:19 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 18:58

VAKA SAYISI SON DAKİKA: Yılın ilk verileri geliyor! 1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük tablo

Yılın ilk günlük korona tablosu akşam saatleriyle beraber merak konusu haline geldi. Son dönemde 30 binin üzerine çıkan vaka sayısı yurt genelinde tedirginliğe neden olurken öte yandan "1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün son 24 saat içerisinde 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktığı ve 163 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti. Şimdi gözler günlük korona tablosu ile 1 Ocak tarihli verilere çevrildi. İşte Bakan Koca tarafından duyurulan bugünün vaka sayısı ve tüm detaylar...

Yılın ilk vaka sayısı verileri geliyor! 1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük tablo

Yeniden yükselişe geçen vaka sayıları bugün de akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. 1 Ocak 2022 günlük korona tablosu, her gün olduğu gibi Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Bu noktada yılın ilk verilerini merak eden vatandaşlar "1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı kaç oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile vaka sayısında son durum...

Yılın ilk vaka sayısı verileri geliyor! 1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük tablo

1 OCAK VAKA SAYISI TABLOSU

Henüz 1 Ocak 2022 tarihli veriler belli olmadı. Ancak geçtiğimiz günkü veriler şöyle;

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Yılın ilk vaka sayısı verileri geliyor! 1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük tablo

Türkiye'de geçtiğimiz gün (31 Aralık 2021) son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Yılın ilk vaka sayısı verileri geliyor! 1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük tablo

Buna göre, son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu.

Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti.

Yılın ilk vaka sayısı verileri geliyor! 1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük tablo

UYGULANAN AŞI DOZU 132 MİLYONA YAKLAŞTI

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,14, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,69 olarak gerçekleşti.

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