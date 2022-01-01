VAKA SAYISI SON DAKİKA: Yılın ilk verileri geliyor! 1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük tablo

Buna göre, son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu.

Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti.