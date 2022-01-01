VAKA SAYISI SON DAKİKA: Yılın ilk verileri geliyor! 1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük tablo

Yılın ilk günlük korona tablosu akşam saatleriyle beraber merak konusu haline geldi. Son dönemde 30 binin üzerine çıkan vaka sayısı yurt genelinde tedirginliğe neden olurken öte yandan "1 Ocak 2022 Bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün son 24 saat içerisinde 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktığı ve 163 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti. Şimdi gözler günlük korona tablosu ile 1 Ocak tarihli verilere çevrildi. İşte Bakan Koca tarafından duyurulan bugünün vaka sayısı ve tüm detaylar...