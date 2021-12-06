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Haberler Yaşam Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül nereli?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:49

Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül nereli?

Türk şarkıcı Yılmaz Morgül hayatı bugünlerde binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül oldu. 6 Aralık'tan itibaren bir hafta boyunca programın sunuculuğunu üstlenecek olan Morgül müziğe olan yeteneği daha küçük yaşlardan belli olmuştu ve ilk kez 24 yaşında Adana'da sahneye çıkmıştır. Peki Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül nereli? İşte detaylı bilgi…

Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül nereli?

Yılmaz Morgül hayatı ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Bugün itibariyle Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenecek olan Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964'da İstanbul, Beykoz'da dünyaya geldi. Bir dönem 1982 doğumlu olduğunu iddia etse de asıl doğum tarihi 1964'tür. Asıl adı İbrahim Yılmaz Morgül'dür.

Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül nereli?

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964'da İstanbul, Beykoz'da dünyaya geldi. Bir dönem 1982 doğumlu olduğunu iddia etse de asıl doğum tarihi 1964'tür. Asıl adı İbrahim Yılmaz Morgül'dür.

Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi.

Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül'ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır. Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

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Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül nereli?

DİSKOGRAFİ

Elveda İstanbul (1995)

Aşık Olmak İstiyorum & Unutama Beni (1996)

Yılmaz Morgül II (1996)

Masum Yalanlar (1997)

Olduğum Gibiyim (2000)

Türk Sanat Muziği Klasikleri (2001)

Can Parçam (2003)

Cennet (2005)

Türk Sanat Müziği Klasikleri (2008) 2CD

Yılmaz Morgül (2010)

Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur (2013) Single

Yalnızlık Makamı (2015)

Yılmaz Morgül 2016 (2016)

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