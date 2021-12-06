Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül nereli?

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964'da İstanbul, Beykoz'da dünyaya geldi. Bir dönem 1982 doğumlu olduğunu iddia etse de asıl doğum tarihi 1964'tür. Asıl adı İbrahim Yılmaz Morgül'dür.

Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi.

Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül'ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır. Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.