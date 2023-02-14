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Haberler Yaşam YKS 1. Ve 2. Dönem konuları: YKS 12. Sınıf 2.dönem konuları, ders müfredatı konuları nelerdir?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 10:38

YKS 1. Ve 2. Dönem konuları: YKS 12. Sınıf 2.dönem konuları, ders müfredatı konuları nelerdir?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS 1. Ve 2. Dönem konuları milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kahramanmaraş depremi 10 ilimizi sarsmıştı. Eğitimden, gündeme, sağlıktan, ekonomiye pek çok alanda değişiklik oldu. Bunlardan biri de YKS 12.sınıf konuları oldu. Bu gelişme sonrası Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Geometri ve diğer tüm derslerin 2. Dönem konuları merak konusu oldu. Peki YKS 1. Ve 2. Dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf 2.dönem konuları, ders müfredatı konuları 2023

YKS 1. Ve 2. Dönem konuları: YKS 12. Sınıf 2.dönem konuları, ders müfredatı konuları nelerdir?

YKS 1. Ve 2. Dönem konuları ile ilgili arayışlar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl YKS'ye girecek öğrencilerin 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını duyurdu. Buna göre 12. sınıf ikinci dönem konuları YKS'de yer almayacak. Peki YKS 1. Ve 2. Dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf 2.dönem konuları, ders müfredatı konuları nelerdir?

YKS 1. Ve 2. Dönem konuları: YKS 12. Sınıf 2.dönem konuları, ders müfredatı konuları nelerdir?

YKS 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ?

2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

5. ÜNİTE: Türev

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE: İntegral

Belirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

2. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI

7. ÜNİTE: Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

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YKS 1. Ve 2. Dönem konuları: YKS 12. Sınıf 2.dönem konuları, ders müfredatı konuları nelerdir?

2. DÖNEM FİZİK KONULARI

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite

5. ÜNİTE: Modern Fizik

Özel Görelilik

Kuantum Fiziğine Giriş

Fotoelektrik Olayı

Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojisi

Süper İletkenler

Nanoteknoloji

Laser Işınları

YKS 1. Ve 2. Dönem konuları: YKS 12. Sınıf 2.dönem konuları, ders müfredatı konuları nelerdir?

2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

Küresel Ticaret

Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları

Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye Turizmi

Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi

Türkiye'nin Kültürel Mirası

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

Türkiye'nin Turizm Politikaları

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Jeopolitik Konum

Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Türk Kültürü Havzası

Ülkeler Arası Etkileşim

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

Enerji Güzergahları ve Etkileri

Çatışma Bölgeleri

4. Ünite: Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

Doğal Çevrenin Sınırlılığı

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları

Çevre Politikaları

Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları

Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler

Çevresel Örgütler

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri

Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

YKS 1. Ve 2. Dönem konuları: YKS 12. Sınıf 2.dönem konuları, ders müfredatı konuları nelerdir?

2. DÖNEM KİMYA KONULARI

3. ÜNİTE: Organik Bileşikler

Hidrokarbonlar

Fonksiyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler

4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilirlik

Nanoteknoloji

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