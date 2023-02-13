YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı?

YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem konuları ile ilgili araştırmalar sürüyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi sonrası MEB'den YKS sınavı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl YKS'ye girecek öğrencilerin 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını duyurdu. Buna göre 12. sınıf ikinci dönem konuları YKS'de yer almayacak. Bu gelişme sonrası binlerce üniversite adayı, YKS 12. Sınıf 1. ve 2. konuları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte, Ders ders 2023 YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi…