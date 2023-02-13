YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı?

YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları ders müfredatları MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin 12. sınıf 2. dönem konularından muaf tutulacağını belirtti. Bu gelişme sonrası Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Geometri ve diğer tüm derslerin 2. Dönem konuları merak konusu oldu. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar "2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 12. Sınıf 2. Dönem konuları müfredatı ve üniversite sınavıyla ilgili merak edilen diğer detaylar…