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Haberler Yaşam YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:48

YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı?

YKS 12. Sınıf 1. ve 2. dönem konuları ile ilgili araştırmalar sürüyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi sonrası MEB'den YKS sınavı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl YKS'ye girecek öğrencilerin 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını duyurdu. Buna göre 12. sınıf ikinci dönem konuları YKS'de yer almayacak. Bu gelişme sonrası binlerce üniversite adayı, YKS 12. Sınıf 1. ve 2. konuları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, YKS 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir, sınavda çıkmayacak mı? İşte, Ders ders 2023 YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi…

YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı?

YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları ders müfredatları MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin 12. sınıf 2. dönem konularından muaf tutulacağını belirtti. Bu gelişme sonrası Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Geometri ve diğer tüm derslerin 2. Dönem konuları merak konusu oldu. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar "2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı, muaf mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 12. Sınıf 2. Dönem konuları müfredatı ve üniversite sınavıyla ilgili merak edilen diğer detaylar…

YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı?

YKS 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HANGİLERİ?

2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

5. ÜNİTE: Türev

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE: İntegral

Belirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

2. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI

7. ÜNİTE: Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

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YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı?

2. DÖNEM FİZİK KONULARI

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite

5. ÜNİTE: Modern Fizik

Özel Görelilik

Kuantum Fiziğine Giriş

Fotoelektrik Olayı

Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojisi

Süper İletkenler

Nanoteknoloji

Laser Işınları

YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı?

2. DÖNEM KİMYA KONULARI

3. ÜNİTE: Organik Bileşikler

Hidrokarbonlar

Fonksiyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler

4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilirlik

Nanoteknoloji

YKS 12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları ders ders: 2023 YKS 12. Sınıf 2. Dönem konuları hangileri, sınavda çıkmayacak mı?

2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre

Canlılar ve Çevre

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