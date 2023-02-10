Haberler Yaşam YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir? İşte 2023 Lise 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları müfredatı (1. - 2. dönem)

Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:55

YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir? İşte 2023 Lise 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları müfredatı (1. - 2. dönem)

YKS 12. Sınıf 2. Dönem Fizik – Kimya konuları müfredatından adayların muaf tutulduğu ifade edildi. MEB Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, Üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." İfadelerini kullandı. Bu noktada ise "YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 12. Sınıf Kimya - Fizik 1. Ve 2. Dönem konuları…