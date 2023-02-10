Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir? İşte 2023 Lise 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları müfredatı (1. - 2. dönem)
Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:55

YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir? İşte 2023 Lise 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları müfredatı (1. - 2. dönem)

YKS 12. Sınıf 2. Dönem Fizik – Kimya konuları müfredatından adayların muaf tutulduğu ifade edildi. MEB Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, Üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." İfadelerini kullandı. Bu noktada ise "YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 12. Sınıf Kimya - Fizik 1. Ve 2. Dönem konuları…

YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir? İşte 2023 Lise 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları müfredatı 1. - 2. dönem

Milli Eğitim Bakanı son dakika açıklamasında YKS sınavında öğrencilerin 12. Sınıf 2. Dönem konularından muaf tutulacağını bildirdi. Fizik ve Kimya gibi tüm derslerin müfredatları bu noktada üniversite sınavına katılım sağlayacak adayların araştırma konusu haline geldi. Adaylar açıklamayla beraber "YKS 12. Sınıf Fizik – kimya 1. ve 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YKS adaylarının muaf tutulacağı 12. Sınıf fizik kimya 2. Dönem konuları müfredatı…

YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir? İşte 2023 Lise 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları müfredatı 1. - 2. dönem

1. Dönem Kimya Konuları
1. ÜNİTE: Kimya ve Elektrik
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Elektrot Potansiyelleri
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz
Korozyon
2. ÜNİTE: Karbon Kimyasına Giriş
Anorganik ve Organik Bileşikler
Basit Formül ve Molekül Formülü
Doğada Karbon
Lewis Formülleri
Hibritleşme-Molekül Geometrileri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir? İşte 2023 Lise 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları müfredatı 1. - 2. dönem

3. ÜNİTE: Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler
4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji

YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir? İşte 2023 Lise 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları müfredatı 1. - 2. dönem

1. Dönem Fizik Konuları
1. ÜNİTE: Düzgün Çembersel Hareket
Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum
Kütle Çekim Kuvveti
Kepler Kanunları
2. ÜNİTE: Basit Harmonik Hareket
Basit Harmonik Hareket
3. ÜNİTE: Dalga Mekaniği
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
2. Dönem Fizik Konuları

YKS 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları hangileri, nelerdir? İşte 2023 Lise 12. Sınıf Kimya ve Fizik 2. Dönem konuları müfredatı 1. - 2. dönem

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite
5. ÜNİTE: Modern Fizik
Özel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

SON DAKİKA