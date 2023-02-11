YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi

Kahramanmaraş depreminin ardından MEB tarafından YKS sınavı hakkında son dakika açıklaması yapıldı. MEB Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." İfadelerini kullandı. Sınav konuları hakkında yapılan açıklamaya göre YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak. Peki YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? İşte 2023 YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat ders bilgisi