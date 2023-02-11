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Haberler Yaşam YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi
Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 14:11

YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi

Kahramanmaraş depreminin ardından MEB tarafından YKS sınavı hakkında son dakika açıklaması yapıldı. MEB Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." İfadelerini kullandı. Sınav konuları hakkında yapılan açıklamaya göre YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak. Peki YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? İşte 2023 YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat ders bilgisi

YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi

YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları, MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak ediliyor. YKS'de 2.dönem konularından muaf tutulacağı duyuruldu. Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya gibi derslerin müfredatları bu noktada merak konusu haline geldi. Peki YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? İşte 2023 YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat ders bilgisi

YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi

2. Dönem Matematik Konuları
5. ÜNİTE: Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
6. ÜNİTE: İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
7. ÜNİTE: Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi

2. Dönem Geometri Konuları

7. ÜNİTE: Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi

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YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi

2. Dönem Fizik Konuları

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite
5. ÜNİTE: Modern Fizik
Özel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri
Yarı İletken Teknolojisi
Süper İletkenler
Nanoteknoloji
Laser Işınları

YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi

2. Dönem Kimya Konuları
3. ÜNİTE: Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler
4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji

2. Dönem Biyoloji Konuları
3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme
4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre
Canlılar ve Çevre

YKS 12.sınıf 1. Ve 2.dönem konuları nelerdir? YKS 12. Sınıf konuları ve müfredat bilgisi

2. Dönem Coğrafya Konuları
Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Jeopolitik Konum
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ülkeler Arası Etkileşim
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Çatışma Bölgeleri
4. Ünite: Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

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