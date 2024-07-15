YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS sonuçları bu hafta belli oluyor. Sınavdan düşük puan bekleyen öğrenciler YKS sınavında baraj puanı olmadığı için tercih yapabilecekler. Durum böyle olunca 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan bölümler ve üniversiteler için sorgulamalar hız kazandı. Öğrenciler tercih listelerini hazırlamadan önce tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştırıyor. Peki YKS'de 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim? İşte detaylar...