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Haberler Yaşam YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 15.07.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 22:07

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Bir tarafta YKS baraj var mı, kaç puan, kalktı mı soruları yanıt ararken sınavdan yeterince yüksek puan alamayan öğrenciler ise "130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024?" için arama motorları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bu puan aralığında olan öğrenciler 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? İşte en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi…

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS sonuçları bu hafta belli oluyor. Sınavdan düşük puan bekleyen öğrenciler YKS sınavında baraj puanı olmadığı için tercih yapabilecekler. Durum böyle olunca 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan bölümler ve üniversiteler için sorgulamalar hız kazandı. Öğrenciler tercih listelerini hazırlamadan önce tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştırıyor. Peki YKS'de 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim? İşte detaylar...

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

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YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

130, 140, 150, 160, 170,180 ve 200 PUANLA TERCİH EDİLEBİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS taban puanları 2024, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek.

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

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