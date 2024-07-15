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YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 15.07.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
22:07
YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları
ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Bir tarafta YKS baraj var mı, kaç puan, kalktı mı soruları yanıt ararken sınavdan yeterince yüksek puan alamayan öğrenciler ise "130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024?" için arama motorları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bu puan aralığında olan öğrenciler 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? İşte en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi…