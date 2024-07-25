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YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
08:09
YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları
YKS tercih işlemleri için beklenen gün geldi çattı. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, üniversite tercih süreci hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada sınavdan yeterince yüksek puan alamayan öğrenciler "130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Düşük puanlı 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalar hız kazandırdı. Peki; 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? İşte en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi…