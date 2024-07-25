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Haberler Yaşam YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:09

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS tercih işlemleri için beklenen gün geldi çattı. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, üniversite tercih süreci hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada sınavdan yeterince yüksek puan alamayan öğrenciler "130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2024?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Düşük puanlı 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalar hız kazandırdı. Peki; 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? İşte en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi…

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS tercih maratonu başladı. Bu kapsamda TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınava katılan milyonlarca aday harekete geçti. 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla nereye girebilirim sorusu gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT YDT puan türüne göre alım yapan en düşük puanlı ön lisans ve lisans bölümleri sorgulanıyor. İşte 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi 2024…

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

2024 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 25 Temmuz 2024 Perşembe (bugün) başlıyor ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek.

9 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

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YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER | ÖSYM YKS düşük puanlı bölümler ve taban puanları

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

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