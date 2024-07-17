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Haberler Yaşam YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler hangisi? TYT, AYT YDT düşük puan ile alım yapan bölümler listesi!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 07:59

YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler hangisi? TYT, AYT YDT düşük puan ile alım yapan bölümler listesi!

YKS sonuçları ÖSYM ile 16 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için tercih heyecanı başladı. 25 Temmuz-2 ağustos arasında yapılacak olan tercih işlemleri için YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalar hız kazandı. Sınavda beklentileri doğrultusunda düşük puan alan adaylar "180, 190, 200, 220, 250, 280,300 puanla nereye girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler hangisi? İşte, TYT, AYT YDT düşük puan ile alım yapan bölümler listesi!

YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler hangisi? TYT, AYT YDT düşük puan ile alım yapan bölümler listesi!

YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar aldıkları puan doğrultusunda üniversitelerin taban puanlar ve kontenjan araştırmalarına başladı. Düşük puan alan öğrenciler için 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250 puana göre TYT, AYT, YDT puan türüne göre Üniversitelerin Önlisans, Lisans bölümleri mercek altına alındı. İşte,YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler!

YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler hangisi? TYT, AYT YDT düşük puan ile alım yapan bölümler listesi!

YKS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

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YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler hangisi? TYT, AYT YDT düşük puan ile alım yapan bölümler listesi!

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler hangisi? TYT, AYT YDT düşük puan ile alım yapan bölümler listesi!

EN DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Üniversite Bölüm TYT Taban Puan Başarı Sıra
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) 151,7132 2.893.999
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) 152,6831 2.893.444
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) 152,6754 2.893.444
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) 154,4632 2.892.424
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) 155,8397 2.891.633
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%25 İndirimli İ.Ö.) 160,8993 2.888.734
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli) 160,9463 2.888.706
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) 161,3610 2.888.471
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli İ.Ö.) 161,4518 2.888.419
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (Ücretli) 161,4848 2.888.402
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.) 162,1430 2.888.024
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İnd.) 163,8835 2.887.027
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) 164,6759 2.886.569
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli İ.Ö.) 164,7647 2.886.523
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (%50 İnd.) 165,0115 2.886.380
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%25 İnd.) 165,9251 2.885.853
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.) 166,0990 2.885.755
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) 166,6842 2.885.423
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) 167,1895 2.885.131
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (%50 İnd.) (İng.) 167,2301 2.885.108
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.) 168,2874 2.884.501
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli) 168,7738 2.884.226
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) 168,8254 2.884.191
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Diyaliz (%50 İnd.) 169,1232 2.884.025
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Diyaliz (%50 İnd.) 169,3119 2.883.916
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd.) 169,5065 2.883.802
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%25 İnd.) 169,6029 2.883.750
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 169,8722 2.883.595
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) 169,9924 2.883.527
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%25 İnd.) 170,3831 2.882.794
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) 170,3997 2.882.753
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) 170,8071 2.881.913
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) 171,0230 2.881.369
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd.) 171,1395 2.881.038
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd. İ.Ö.) 171,2576 2.880.707
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi (%50 İnd.) 171,2769 2.880.651
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) 171,3589 2.880.431
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) Fizyoterapi (Ücretli) 171,5362 2.879.934
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli İ.Ö.) 171,8289 2.879.133
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) 172,1960 2.878.112
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (%50 İnd. İ.Ö.) (İng.) 172,3761 2.877.615
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (Ücretli) 172,5171 2.877.228
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Diyaliz (%50 İnd. İ.Ö.) 172,7089 2.876.704
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tekstil Teknolojisi (%50 İnd.) 173,1404 2.875.516
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd.) 173,4263 2.874.716
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Önlisans) (%25 İndirimli İ.Ö.) 173,6276 2.874.164
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Önlisans) (%25 İnd.) 173,8414 2.873.584
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (Ücretli İ.Ö.) 173,9903 2.873.170
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd. İ.Ö.) 174,0925 2.872.894
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 175,0369 2.869.503
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İnd.) 175,5114 2.867.696
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli İ.Ö.) 175,5419 2.867.581
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) 175,5369 2.867.581
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik (%25 İnd.) 175,6867 2.867.005
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İnd.) 175,9342 2.866.082
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 176,5331 2.863.521
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İnd. İ.Ö.) 176,6162 2.863.126
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) 176,6943 2.862.819
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%25 İndirimli İ.Ö.) 176,9215 2.861.758
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi (%50 İnd.) 177,2197 2.860.311
Işık Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli İ.Ö.) 177,9479 2.856.692
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) 178,0470 2.856.159
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) 178,1226 2.855.786
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) 178,2056 2.855.306
İstanbul Kültür Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) 178,2443 2.855.146
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd.) 178,6968 2.852.573
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 179,0604 2.850.388
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli İ.Ö.) 179,1133 2.850.086
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektrik (%50 İnd.) 179,1158 2.850.026
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) 179,2077 2.849.484
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.) 179,2107 2.849.484
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik (Ücretli) 179,4326 2.848.159
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) 179,4607 2.847.978
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.) 179,8485 2.845.508
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli İ.Ö.) 179,8714 2.845.372
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İnd. İ.Ö.) 179,9605 2.844.757
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli) 179,9830 2.844.620
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli İ.Ö.) 180,0883 2.843.869
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (%50 İnd.) 180,3437 2.842.225
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (%50 İnd.) 180,3922 2.841.898
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) 180,4796 2.841.309
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İnd.) 180,7241 2.839.684
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 181,1774 2.836.282
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) 181,4304 2.834.362
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) 181,4447 2.834.285
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) 181,4362 2.834.285
Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf) Diyaliz (Ücretli) 181,5075 2.833.747
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronik Teknolojisi (%50 İnd.) 181,6761 2.832.442
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) 181,9079 2.830.662
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%25 İndirimli İ.Ö.) 182,3250 2.827.333
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%25 İnd.) 182,6535 2.824.653
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Diyaliz (%50 İnd. İ.Ö.) 182,7346 2.823.986
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) 182,8903 2.822.593
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Laboratuvar Teknolojisi (%50 İnd.) 182,9328 2.822.245
İstanbul Esenyurt Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Ücretli) 183,2965 2.819.024
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (%50 İnd.) 183,3861 2.818.240
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İnd.) 183,4924 2.817.370
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çevre Sağlığı (%50 İnd.) 183,6433 2.816.064
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.) 183,7262 2.815.246
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd.) 184,3036 2.809.828
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.) 184,2987 2.809.828
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) 184,4083 2.808.764
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (Ücretli) 184,4851 2.808.044
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) 184,6552 2.806.398
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli İ.Ö.) 184,7862 2.805.107
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Makine (%50 İnd.) 185,1839 2.801.148
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 185,3759 2.799.144
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) Uçak Teknolojisi (Ücretli İ.Ö.) 185,4090 2.798.829
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) 185,7552 2.795.118
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (%50 İnd.) 185,9562 2.792.988
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) 186,0124 2.792.455
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%25 İndirimli İ.Ö.) 186,2504 2.789.801
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%25 İnd.) 186,3913 2.788.211
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronik Teknolojisi (%50 İnd.) 186,4063 2.787.984
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) 186,4318 2.787.753
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İnd.) 186,4445 2.787.638
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) 186,6415 2.785.330
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%25 İnd.) 186,6762 2.784.869
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Ücretli) 186,7928 2.783.608
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Diyaliz (Ücretli İ.Ö.) 186,9178 2.782.138
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli İ.Ö.) 187,1178 2.779.875
Başkent Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Ankara) (Vakıf) Pastacılık ve Ekmekçilik (%25 İnd.) 187,1449 2.779.642
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (%50 İnd.) (İng.) 187,1908 2.779.044
Avrasya Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Trabzon) (Vakıf) İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İnd.) 187,2668 2.778.087
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi (%50 İnd.) 187,5703 2.774.524
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) 187,7145 2.772.820
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.) 188,2064 2.766.733
Toros Üni. (MYO) (Mersin) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd.) 188,4888 2.763.307
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (%50 İnd. İ.Ö.) 188,5239 2.762.916
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Sosyal Hizmetler (%50 İnd. İ.Ö.) 189,0283 2.756.285
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) 189,1610 2.754.573
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) İç Mekan Tasarımı (%50 İnd. İ.Ö.) 189,6886 2.747.274
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) 189,8310 2.745.339
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) 190,3024 2.738.881
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (Ücretli) 190,5651 2.735.030
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) 190,8163 2.731.440
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) 190,9813 2.729.216
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%50 İnd.) 191,1038 2.727.521
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli İ.Ö.) 191,1085 2.727.376
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) 191,1174 2.727.231
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli İ.Ö.) 191,1471 2.726.795
Piri Reis Üni. (Denizcilik MYO) (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) (İng.) 191,3210 2.724.327
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli) 192,1591 2.711.751
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 192,1680 2.711.598
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd. İ.Ö.) 192,4916 2.706.602
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İnd.) 192,5881 2.705.112
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İnd.) 193,1164 2.696.743
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (Ücretli) 193,1594 2.696.104
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%25 İndirimli İ.Ö.) 193,2796 2.694.189
İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) 193,4519 2.691.474
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 193,7409 2.686.744
İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (%50 İnd.) 193,7652 2.686.248
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 193,7740 2.686.248
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd. İ.Ö.) 193,8635 2.684.761
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik (%50 İnd.) 193,8579 2.684.761
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 193,9669 2.682.943
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (Ücretli İ.Ö.) 194,0438 2.681.786
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) 194,4186 2.675.562
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.) 194,5011 2.674.228
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) 194,6861 2.671.098
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.) 194,7760 2.669.677
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) 194,8622 2.668.332
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) 194,9096 2.667.491
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İnd.) 195,0421 2.665.288
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) 195,0632 2.664.943
İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) 195,1339 2.663.736
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) 195,1827 2.662.874
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (Ücretli) 195,2636 2.661.495
Fenerbahçe Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) 195,3092 2.660.633
Haliç Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.) 195,3168 2.660.460
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Adalet (Ücretli) 195,8224 2.652.157
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) 195,9404 2.650.125
İstanbul Gedik Üni. (Gedik MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tahribatsız Muayene (%50 İnd.) 196,0217 2.648.620
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) 196,3034 2.643.723
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (Ücretli) 196,4028 2.642.078
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%50 İnd.) 196,4486 2.641.255
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) 196,6439 2.637.826
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 196,7865 2.635.199
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 196,8162 2.634.662
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (%50 İnd. İ.Ö.) 196,8405 2.634.304
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (%50 İnd.) 196,8418 2.634.304
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Ücretli) 196,9723 2.632.021
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Sosyal Hizmetler (%50 İnd.) 196,9862 2.631.654
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli İ.Ö.) 197,0283 2.630.921
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.) 197,0445 2.630.738
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (%50 İnd.) 197,0898 2.629.822
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (%50 İnd. İ.Ö.) 197,0884 2.629.822
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 197,0897 2.629.822
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd.) 197,2023 2.627.921
İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf) Harita ve Kadastro (%50 İnd. İ.Ö.) 197,1982 2.627.921
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) 197,6313 2.620.169
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (%50 İnd.) 197,6855 2.619.088
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) 197,7599 2.617.856
İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (Ücretli) 197,8193 2.616.801
İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) 198,0333 2.613.022
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Çevre Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.) 198,1194 2.611.360
İstanbul Gedik Üni. (Gedik MYO) (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İnd.) 198,1820 2.610.247
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd. İ.Ö.) 198,1871 2.610.068
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (%50 İnd. İ.Ö.) 198,3393 2.607.366
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) 198,3766 2.606.627
İstanbul Kültür Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 İnd.) 198,3879 2.606.442
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İnd. İ.Ö.) 198,4832 2.604.778
Işık Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli İ.Ö.) 198,5298 2.603.853
Toros Üni. (MYO) (Mersin) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) 198,6935 2.600.880
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (Ücretli) 198,7611 2.599.576
İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%25 İnd.) 198,7729 2.599.389
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) 198,8537 2.597.899
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İnd.) 198,9541 2.596.036
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) 199,0425 2.594.359
İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (%50 İnd. İ.Ö.) 199,1447 2.592.562
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (%50 İnd.) 199,2957 2.589.664
İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon (%50 İnd.) 199,5496 2.584.815
Fenerbahçe Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) 199,6618 2.582.712
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) 199,7873 2.580.226
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) 199,8895 2.578.315
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) Halıcılık ve Kilimcilik 216,3769 2.248.104
Dokuz Eylül Üni. (Efes MYO) (İzmir) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 216,4985 2.246.858
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 218,4964 2.204.893
Kırıkkale Üni. (Delice MYO) (Kırıkkale) (Devlet) Bağcılık 219,0849 2.193.022
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Devrek MYO) (Zonguldak) (Devlet) Geleneksel El Sanatları 219,7601 2.179.413
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) Arıcılık 220,6301 2.162.004
Bitlis Eren Üni. (Hizan MYO) (Bitlis) (Devlet) Arıcılık 220,8867 2.156.942
Bingöl Üni. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO) (Bingöl) (Devlet) Sulama Teknolojisi 220,9030 2.156.733
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Bor Halil-Zöhre Ataman MYO) (Niğde) (Devlet) Deri Teknolojisi 221,1185 2.152.268
Hakkari Üni. (Çölemerik MYO) (Hakkari) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı 221,3705 2.147.083
Pamukkale Üni. (Serinhisar MYO) (Denizli) (Devlet) Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi 221,3757 2.146.876
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Üzümlü MYO) (Erzincan) (Devlet) İç Mekan Tasarımı 221,4522 2.145.429
Bitlis Eren Üni. (Hizan MYO) (Bitlis) (Devlet) Maliye (Önlisans) 221,6767 2.140.846
Kafkas Üni. (Kars MYO) (Kars) (Devlet) Polimer Teknolojisi 221,8739 2.137.130
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) Süt ve Besi Hayvancılığı 221,9276 2.135.975
Giresun Üni. (Keşap MYO) (Giresun) (Devlet) İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) 221,9780 2.134.997
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Zonguldak MYO) (Zonguldak) (Devlet) İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) 222,1054 2.132.372
Artvin Çoruh Üni. (Yusufeli MYO) (Artvin) (Devlet) Yerel Yönetimler (Önlisans) 222,1184 2.132.171
Kafkas Üni. (Sarıkamış MYO) (Kars) (Devlet) Lojistik 222,1977 2.130.574
Kırşehir Ahi Evran Üni. (Kaman MYO) (Kırşehir) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 222,3553 2.127.411
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Almus MYO) (Tokat) (Devlet) Posta Hizmetleri 222,3565 2.127.411
Yozgat Bozok Üni. (Sorgun MYO) (Yozgat) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 222,3924 2.126.892
Giresun Üni. (Bulancak MYO) (Giresun) (Devlet) Fındık Eksperliği 222,4619 2.125.496
Selçuk Üni. (Doğanhisar MYO) (Konya) (Devlet) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 222,4855 2.124.782
Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet) Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı 222,5722 2.123.248
Sinop Üni. (Gerze MYO) (Sinop) (Devlet) Otobüs Kaptanlığı 222,5868 2.122.949
Uşak Üni. (Banaz MYO) (Uşak) (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar 222,6203 2.122.355
Iğdır Üni. (Iğdır Teknik Bilimler MYO) (Iğdır) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 222,6840 2.121.044
Kırşehir Ahi Evran Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Kırşehir) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 222,6912 2.120.873
Uşak Üni. (Banaz MYO) (Uşak) (Devlet) Seramik ve Cam Tasarımı 222,7249 2.120.360
Selçuk Üni. (Karapınar Aydoğanlar MYO) (Konya) (Devlet) Süt ve Ürünleri Teknolojisi 222,7336 2.120.189
Karabük Üni. (Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar MYO) (Karabük) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) 222,7780 2.119.153
Kafkas Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Kars) (Devlet) Posta Hizmetleri 222,8548 2.117.863
Karabük Üni. (MYO) (Karabük) (Devlet) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 222,8493 2.117.863
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Refahiye MYO) (Erzincan) (Devlet) Posta Hizmetleri 222,8551 2.117.650
Iğdır Üni. (Tuzluca MYO) (Iğdır) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı 222,8707 2.117.436
Artvin Çoruh Üni. (Yusufeli MYO) (Artvin) (Devlet) Bitki Koruma (Önlisans) 222,8879 2.117.016
Hitit Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Çorum) (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar 222,9630 2.115.575
Manisa Celâl Bayar Üni. (Alaşehir MYO) (Manisa) (Devlet) Kooperatifçilik 222,9923 2.114.957
Iğdır Üni. (Iğdır Teknik Bilimler MYO) (Iğdır) (Devlet) Kozmetik Teknolojisi 223,0440 2.113.927
Iğdır Üni. (Tuzluca MYO) (Iğdır) (Devlet) Posta Hizmetleri 223,0992 2.112.692
Bayburt Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bayburt) (Devlet) Posta Hizmetleri 223,1120 2.112.485
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Kazım Karabekir MYO) (Karaman) (Devlet) Atık Yönetimi 223,1657 2.111.244
Karabük Üni. (Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar MYO) (Karabük) (Devlet) Mimari Restorasyon (İ.Ö.) 223,1895 2.110.831
Bitlis Eren Üni. (Ahlat MYO) (Bitlis) (Devlet) Eser Koruma 223,2421 2.109.797
Giresun Üni. (Şebinkarahisar MYO) (Giresun) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı 223,2403 2.109.797
Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet) İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) 223,2397 2.109.797
Selçuk Üni. (Silifke Taşucu MYO) (Konya) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 223,3026 2.108.576
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Devrek MYO) (Zonguldak) (Devlet) Posta Hizmetleri 223,3330 2.108.002
Kırşehir Ahi Evran Üni. (Çiçekdağı MYO) (Kırşehir) (Devlet) Süt ve Besi Hayvancılığı 223,4611 2.105.474
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO) (Zonguldak) (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar 223,4638 2.105.474
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Gölhisar MYO) (Burdur) (Devlet) Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) 223,4954 2.104.735
Hitit Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Çorum) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 223,5541 2.103.577
Malatya Turgut Özal Üni. (Yeşilyurt MYO) (Malatya) (Devlet) Giyim Üretim Teknolojisi 223,5555 2.103.435
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Afşin MYO) (K.Maraş) (Devlet) Madencilik Teknolojisi 223,5841 2.103.011
Giresun Üni. (Tirebolu Mehmet Bayrak MYO) (Giresun) (Devlet) Posta Hizmetleri 223,6606 2.101.433
Bilecik Şeyh Edebali Üni. (MYO) (Bilecik) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 223,6924 2.100.855
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (K.Maraş) (Devlet) Lojistik (İ.Ö.) 223,7192 2.100.277
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Niğde Teknik Bilimler MYO) (Niğde) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) 223,8331 2.098.106
Bingöl Üni. (Bingöl Teknik Bilimler MYO) (Bingöl) (Devlet) Halıcılık ve Kilimcilik 223,8485 2.097.698
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Bor Halil-Zöhre Ataman MYO) (Niğde) (Devlet) Geleneksel El Sanatları 223,8525 2.097.698
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet) Mimari Restorasyon 223,9277 2.096.161
Yozgat Bozok Üni. (Yozgat MYO) (Yozgat) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı 223,9312 2.096.161
Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Yalvaç Teknik Bilimler MYO) (Isparta) (Devlet) Mimari Restorasyon 223,9714 2.095.379
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Yenice MYO) (Çanakkale) (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar 223,9827 2.095.183
Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Niğde Teknik Bilimler MYO) (Niğde) (Devlet) İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) 223,9908 2.094.988
Selçuk Üni. (Kadınhanı Faik İçil MYO) (Konya) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 223,9986 2.094.792
Sinop Üni. (Boyabat MYO) (Sinop) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 224,0377 2.094.023
Amasya Üni. (Amasya Teknik Bilimler MYO) (Amasya) (Devlet) İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) 224,1107 2.092.684
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Kemaliye Hacı Ali Akın MYO) (Erzincan) (Devlet) Mimari Restorasyon 224,1340 2.092.284
Kastamonu Üni. (Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO) (Kastamonu) (Devlet) Yapı Denetimi 224,2599 2.089.742
Kırıkkale Üni. (Delice MYO) (Kırıkkale) (Devlet) Bitki Koruma (Önlisans) 224,2595 2.089.742
Selçuk Üni. (Bozkır MYO) (Konya) (Devlet) Mimari Restorasyon 224,2700 2.089.575
Selçuk Üni. (Yunak MYO) (Konya) (Devlet) Maliye (Önlisans) 224,2845 2.089.409
Giresun Üni. (Şebinkarahisar MYO) (Giresun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) 224,2945 2.089.172
Bitlis Eren Üni. (OSB MYO) (Bitlis) (Devlet) Gıda Teknolojisi (Önlisans) 224,3055 2.088.737
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Teknik Bilimler MYO) (K.Maraş) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 224,3062 2.088.737
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (K.Maraş) (Devlet) Maliye (Önlisans) (İ.Ö.) 224,3158 2.088.538
Selçuk Üni. (Kadınhanı Faik İçil MYO) (Konya) (Devlet) Lojistik 224,3284 2.088.340
Kastamonu Üni. (Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO) (Kastamonu) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 224,3420 2.088.141
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı 224,4208 2.086.566
Kafkas Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Kars) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) 224,4374 2.086.192
Selçuk Üni. (Çumra MYO) (Konya) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 224,4408 2.086.192
Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO) (Isparta) (Devlet) Posta Hizmetleri 224,4571 2.085.785
Malatya Turgut Özal Üni. (Battalgazi MYO) (Malatya) (Devlet) Bahçe Tarımı 224,4867 2.085.105
Erzincan Binali Yıldırım Üni. (MYO) (Erzincan) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 224,5067 2.084.678
Giresun Üni. (Giresun MYO) (Giresun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (İ.Ö.) 224,5285 2.084.299
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Karaman) (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar 224,5382 2.084.109
Sivas Cumhuriyet Üni. (Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO) (Sivas) (Devlet) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 224,5409 2.084.109
Bitlis Eren Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bitlis) (Devlet) Yapı Denetimi 224,5475 2.083.920
Gümüşhane Üni. (Şiran Mustafa Beyaz MYO) (Gümüşhane) (Devlet) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 224,5535 2.083.920
Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Senirkent MYO) (Isparta) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 224,5452 2.083.920
Kütahya Dumlupınar Üni. (Emet MYO) (Kütahya) (Devlet) Maliye (Önlisans) 224,5630 2.083.730
Amasya Üni. (Merzifon MYO) (Amasya) (Devlet) İnşaat Teknolojisi 224,5823 2.083.364
Bitlis Eren Üni. (Ahlat MYO) (Bitlis) (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar 224,6156 2.082.530
Hitit Üni. (Osmancık Ömer Derindere MYO) (Çorum) (Devlet) Lojistik 224,6515 2.081.917
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Göksun MYO) (K.Maraş) (Devlet) Organik Tarım 224,6531 2.081.917
Selçuk Üni. (Hadim MYO) (Konya) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) 224,6468 2.081.917
Kafkas Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Kars) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı 224,7041 2.080.894
Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet) İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) 224,7049 2.080.894
Uşak Üni. (Eşme MYO) (Uşak) (Devlet) Halıcılık ve Kilimcilik 224,6951 2.080.894
Bitlis Eren Üni. (Adilcevaz MYO) (Bitlis) (Devlet) Posta Hizmetleri 224,7154 2.080.531
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Gölhisar MYO) (Burdur) (Devlet) Mimari Restorasyon 224,7314 2.080.372
Selçuk Üni. (Kadınhanı Faik İçil MYO) (Konya) (Devlet) Yapı Denetimi 224,7277 2.080.372
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO) (Burdur) (Devlet) Süt ve Ürünleri Teknolojisi 224,7747 2.079.636
Sivas Cumhuriyet Üni. (Suşehri Timur Karabal MYO) (Sivas) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) 224,8072 2.078.841
Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Gönen MYO) (Isparta) (Devlet) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 224,8740 2.077.635
Hitit Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Çorum) (Devlet) Yerel Yönetimler (Önlisans) 224,8838 2.077.448
Manisa Celâl Bayar Üni. (Turgutlu MYO) (Manisa) (Devlet) Geleneksel El Sanatları 224,8836 2.077.448
Sivas Cumhuriyet Üni. (Gemerek MYO) (Sivas) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) 224,8769 2.077.448
Giresun Üni. (Şebinkarahisar MYO) (Giresun) (Devlet) İç Mekan Tasarımı 224,8882 2.077.260
Karabük Üni. (MYO) (Karabük) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 224,9244 2.076.698
Bingöl Üni. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO) (Bingöl) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 224,9560 2.075.949
Gümüşhane Üni. (Gümüşhane MYO) (Gümüşhane) (Devlet) Mimari Restorasyon 224,9611 2.075.949
Hitit Üni. (Sungurlu MYO) (Çorum) (Devlet) İşletme Yönetimi 224,9862 2.075.387
YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler hangisi? TYT, AYT YDT düşük puan ile alım yapan bölümler listesi!

Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

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