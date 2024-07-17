YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversite ve bölümler hangisi? TYT, AYT YDT düşük puan ile alım yapan bölümler listesi!

EN DÜŞÜK TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER
|Üniversite
|Bölüm
|TYT Taban Puan
|Başarı Sıra
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.)
|151,7132
|2.893.999
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.)
|152,6831
|2.893.444
|Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
|152,6754
|2.893.444
|Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İnd.)
|154,4632
|2.892.424
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.)
|155,8397
|2.891.633
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%25 İndirimli İ.Ö.)
|160,8993
|2.888.734
|Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli)
|160,9463
|2.888.706
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.)
|161,3610
|2.888.471
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli İ.Ö.)
|161,4518
|2.888.419
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (Ücretli)
|161,4848
|2.888.402
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.)
|162,1430
|2.888.024
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İnd.)
|163,8835
|2.887.027
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.)
|164,6759
|2.886.569
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli İ.Ö.)
|164,7647
|2.886.523
|İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (%50 İnd.)
|165,0115
|2.886.380
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%25 İnd.)
|165,9251
|2.885.853
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.)
|166,0990
|2.885.755
|İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.)
|166,6842
|2.885.423
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.)
|167,1895
|2.885.131
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (%50 İnd.) (İng.)
|167,2301
|2.885.108
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.)
|168,2874
|2.884.501
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli)
|168,7738
|2.884.226
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık (Ücretli)
|168,8254
|2.884.191
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İnd.)
|169,1232
|2.884.025
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İnd.)
|169,3119
|2.883.916
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd.)
|169,5065
|2.883.802
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%25 İnd.)
|169,6029
|2.883.750
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
|169,8722
|2.883.595
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.)
|169,9924
|2.883.527
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%25 İnd.)
|170,3831
|2.882.794
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.)
|170,3997
|2.882.753
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.)
|170,8071
|2.881.913
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.)
|171,0230
|2.881.369
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd.)
|171,1395
|2.881.038
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd. İ.Ö.)
|171,2576
|2.880.707
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi (%50 İnd.)
|171,2769
|2.880.651
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İnd.)
|171,3589
|2.880.431
|Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf)
|Fizyoterapi (Ücretli)
|171,5362
|2.879.934
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli İ.Ö.)
|171,8289
|2.879.133
|İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.)
|172,1960
|2.878.112
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (%50 İnd. İ.Ö.) (İng.)
|172,3761
|2.877.615
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (Ücretli)
|172,5171
|2.877.228
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İnd. İ.Ö.)
|172,7089
|2.876.704
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tekstil Teknolojisi (%50 İnd.)
|173,1404
|2.875.516
|İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd.)
|173,4263
|2.874.716
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Önlisans) (%25 İndirimli İ.Ö.)
|173,6276
|2.874.164
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Önlisans) (%25 İnd.)
|173,8414
|2.873.584
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (Ücretli İ.Ö.)
|173,9903
|2.873.170
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd. İ.Ö.)
|174,0925
|2.872.894
|Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
|175,0369
|2.869.503
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İnd.)
|175,5114
|2.867.696
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli İ.Ö.)
|175,5419
|2.867.581
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.)
|175,5369
|2.867.581
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik (%25 İnd.)
|175,6867
|2.867.005
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İnd.)
|175,9342
|2.866.082
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
|176,5331
|2.863.521
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İnd. İ.Ö.)
|176,6162
|2.863.126
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.)
|176,6943
|2.862.819
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%25 İndirimli İ.Ö.)
|176,9215
|2.861.758
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi (%50 İnd.)
|177,2197
|2.860.311
|Işık Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli İ.Ö.)
|177,9479
|2.856.692
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.)
|178,0470
|2.856.159
|İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.)
|178,1226
|2.855.786
|Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.)
|178,2056
|2.855.306
|İstanbul Kültür Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.)
|178,2443
|2.855.146
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd.)
|178,6968
|2.852.573
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
|179,0604
|2.850.388
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Ücretli İ.Ö.)
|179,1133
|2.850.086
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik (%50 İnd.)
|179,1158
|2.850.026
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.)
|179,2077
|2.849.484
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.)
|179,2107
|2.849.484
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik (Ücretli)
|179,4326
|2.848.159
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.)
|179,4607
|2.847.978
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.)
|179,8485
|2.845.508
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli İ.Ö.)
|179,8714
|2.845.372
|Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İnd. İ.Ö.)
|179,9605
|2.844.757
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli)
|179,9830
|2.844.620
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli İ.Ö.)
|180,0883
|2.843.869
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (%50 İnd.)
|180,3437
|2.842.225
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (%50 İnd.)
|180,3922
|2.841.898
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.)
|180,4796
|2.841.309
|Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İnd.)
|180,7241
|2.839.684
|Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
|181,1774
|2.836.282
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İnd.)
|181,4304
|2.834.362
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Ücretli)
|181,4447
|2.834.285
|İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.)
|181,4362
|2.834.285
|Toros Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Mersin) (Vakıf)
|Diyaliz (Ücretli)
|181,5075
|2.833.747
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi (%50 İnd.)
|181,6761
|2.832.442
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.)
|181,9079
|2.830.662
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%25 İndirimli İ.Ö.)
|182,3250
|2.827.333
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%25 İnd.)
|182,6535
|2.824.653
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz (%50 İnd. İ.Ö.)
|182,7346
|2.823.986
|Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.)
|182,8903
|2.822.593
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Laboratuvar Teknolojisi (%50 İnd.)
|182,9328
|2.822.245
|İstanbul Esenyurt Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Ücretli)
|183,2965
|2.819.024
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (%50 İnd.)
|183,3861
|2.818.240
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İnd.)
|183,4924
|2.817.370
|Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çevre Sağlığı (%50 İnd.)
|183,6433
|2.816.064
|İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.)
|183,7262
|2.815.246
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd.)
|184,3036
|2.809.828
|İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.)
|184,2987
|2.809.828
|Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.)
|184,4083
|2.808.764
|Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (Ücretli)
|184,4851
|2.808.044
|Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İnd.)
|184,6552
|2.806.398
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli İ.Ö.)
|184,7862
|2.805.107
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Makine (%50 İnd.)
|185,1839
|2.801.148
|Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
|185,3759
|2.799.144
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Teknolojisi (Ücretli İ.Ö.)
|185,4090
|2.798.829
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.)
|185,7552
|2.795.118
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (%50 İnd.)
|185,9562
|2.792.988
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli)
|186,0124
|2.792.455
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%25 İndirimli İ.Ö.)
|186,2504
|2.789.801
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık (%25 İnd.)
|186,3913
|2.788.211
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi (%50 İnd.)
|186,4063
|2.787.984
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.)
|186,4318
|2.787.753
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İnd.)
|186,4445
|2.787.638
|Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli)
|186,6415
|2.785.330
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%25 İnd.)
|186,6762
|2.784.869
|Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Ücretli)
|186,7928
|2.783.608
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz (Ücretli İ.Ö.)
|186,9178
|2.782.138
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli İ.Ö.)
|187,1178
|2.779.875
|Başkent Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Ankara) (Vakıf)
|Pastacılık ve Ekmekçilik (%25 İnd.)
|187,1449
|2.779.642
|İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (%50 İnd.) (İng.)
|187,1908
|2.779.044
|Avrasya Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Trabzon) (Vakıf)
|İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İnd.)
|187,2668
|2.778.087
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi (%50 İnd.)
|187,5703
|2.774.524
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.)
|187,7145
|2.772.820
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (%50 İnd. İ.Ö.)
|188,2064
|2.766.733
|Toros Üni. (MYO) (Mersin) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd.)
|188,4888
|2.763.307
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (%50 İnd. İ.Ö.)
|188,5239
|2.762.916
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Sosyal Hizmetler (%50 İnd. İ.Ö.)
|189,0283
|2.756.285
|İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.)
|189,1610
|2.754.573
|İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mekan Tasarımı (%50 İnd. İ.Ö.)
|189,6886
|2.747.274
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.)
|189,8310
|2.745.339
|Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli)
|190,3024
|2.738.881
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (Ücretli)
|190,5651
|2.735.030
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.)
|190,8163
|2.731.440
|İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İnd.)
|190,9813
|2.729.216
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%50 İnd.)
|191,1038
|2.727.521
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli İ.Ö.)
|191,1085
|2.727.376
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.)
|191,1174
|2.727.231
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli İ.Ö.)
|191,1471
|2.726.795
|Piri Reis Üni. (Denizcilik MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık (Ücretli) (İng.)
|191,3210
|2.724.327
|Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli)
|192,1591
|2.711.751
|Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
|192,1680
|2.711.598
|İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd. İ.Ö.)
|192,4916
|2.706.602
|İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İnd.)
|192,5881
|2.705.112
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İnd.)
|193,1164
|2.696.743
|Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (Ücretli)
|193,1594
|2.696.104
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%25 İndirimli İ.Ö.)
|193,2796
|2.694.189
|İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İnd.)
|193,4519
|2.691.474
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
|193,7409
|2.686.744
|İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (%50 İnd.)
|193,7652
|2.686.248
|Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
|193,7740
|2.686.248
|İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd. İ.Ö.)
|193,8635
|2.684.761
|Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik (%50 İnd.)
|193,8579
|2.684.761
|Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
|193,9669
|2.682.943
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (Ücretli İ.Ö.)
|194,0438
|2.681.786
|İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
|194,4186
|2.675.562
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.)
|194,5011
|2.674.228
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.)
|194,6861
|2.671.098
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.)
|194,7760
|2.669.677
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.)
|194,8622
|2.668.332
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.)
|194,9096
|2.667.491
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İnd.)
|195,0421
|2.665.288
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İnd.)
|195,0632
|2.664.943
|İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.)
|195,1339
|2.663.736
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.)
|195,1827
|2.662.874
|Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (Ücretli)
|195,2636
|2.661.495
|Fenerbahçe Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.)
|195,3092
|2.660.633
|Haliç Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İnd. İ.Ö.)
|195,3168
|2.660.460
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Adalet (Ücretli)
|195,8224
|2.652.157
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.)
|195,9404
|2.650.125
|İstanbul Gedik Üni. (Gedik MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tahribatsız Muayene (%50 İnd.)
|196,0217
|2.648.620
|Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Ücretli)
|196,3034
|2.643.723
|Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (Ücretli)
|196,4028
|2.642.078
|İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%50 İnd.)
|196,4486
|2.641.255
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.)
|196,6439
|2.637.826
|Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)
|196,7865
|2.635.199
|Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
|196,8162
|2.634.662
|İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (%50 İnd. İ.Ö.)
|196,8405
|2.634.304
|İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri (%50 İnd.)
|196,8418
|2.634.304
|Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Ücretli)
|196,9723
|2.632.021
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Sosyal Hizmetler (%50 İnd.)
|196,9862
|2.631.654
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli İ.Ö.)
|197,0283
|2.630.921
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.)
|197,0445
|2.630.738
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (%50 İnd.)
|197,0898
|2.629.822
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (%50 İnd. İ.Ö.)
|197,0884
|2.629.822
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
|197,0897
|2.629.822
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Moda Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd.)
|197,2023
|2.627.921
|İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Harita ve Kadastro (%50 İnd. İ.Ö.)
|197,1982
|2.627.921
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.)
|197,6313
|2.620.169
|İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (%50 İnd.)
|197,6855
|2.619.088
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.)
|197,7599
|2.617.856
|İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (Ücretli)
|197,8193
|2.616.801
|İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.)
|198,0333
|2.613.022
|Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Çevre Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.)
|198,1194
|2.611.360
|İstanbul Gedik Üni. (Gedik MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İnd.)
|198,1820
|2.610.247
|İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd. İ.Ö.)
|198,1871
|2.610.068
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (%50 İnd. İ.Ö.)
|198,3393
|2.607.366
|İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.)
|198,3766
|2.606.627
|İstanbul Kültür Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 İnd.)
|198,3879
|2.606.442
|İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İnd. İ.Ö.)
|198,4832
|2.604.778
|Işık Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Ücretli İ.Ö.)
|198,5298
|2.603.853
|Toros Üni. (MYO) (Mersin) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)
|198,6935
|2.600.880
|Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (Ücretli)
|198,7611
|2.599.576
|İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi (%25 İnd.)
|198,7729
|2.599.389
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.)
|198,8537
|2.597.899
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İnd.)
|198,9541
|2.596.036
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.)
|199,0425
|2.594.359
|İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (%50 İnd. İ.Ö.)
|199,1447
|2.592.562
|İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (%50 İnd.)
|199,2957
|2.589.664
|İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (%50 İnd.)
|199,5496
|2.584.815
|Fenerbahçe Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.)
|199,6618
|2.582.712
|İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.)
|199,7873
|2.580.226
|Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.)
|199,8895
|2.578.315
|Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet)
|Halıcılık ve Kilimcilik
|216,3769
|2.248.104
|Dokuz Eylül Üni. (Efes MYO) (İzmir) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/1
|216,4985
|2.246.858
|Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet)
|Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
|218,4964
|2.204.893
|Kırıkkale Üni. (Delice MYO) (Kırıkkale) (Devlet)
|Bağcılık
|219,0849
|2.193.022
|Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Devrek MYO) (Zonguldak) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|219,7601
|2.179.413
|Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet)
|Arıcılık
|220,6301
|2.162.004
|Bitlis Eren Üni. (Hizan MYO) (Bitlis) (Devlet)
|Arıcılık
|220,8867
|2.156.942
|Bingöl Üni. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO) (Bingöl) (Devlet)
|Sulama Teknolojisi
|220,9030
|2.156.733
|Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Bor Halil-Zöhre Ataman MYO) (Niğde) (Devlet)
|Deri Teknolojisi
|221,1185
|2.152.268
|Hakkari Üni. (Çölemerik MYO) (Hakkari) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|221,3705
|2.147.083
|Pamukkale Üni. (Serinhisar MYO) (Denizli) (Devlet)
|Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi
|221,3757
|2.146.876
|Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Üzümlü MYO) (Erzincan) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|221,4522
|2.145.429
|Bitlis Eren Üni. (Hizan MYO) (Bitlis) (Devlet)
|Maliye (Önlisans)
|221,6767
|2.140.846
|Kafkas Üni. (Kars MYO) (Kars) (Devlet)
|Polimer Teknolojisi
|221,8739
|2.137.130
|Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|221,9276
|2.135.975
|Giresun Üni. (Keşap MYO) (Giresun) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
|221,9780
|2.134.997
|Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Zonguldak MYO) (Zonguldak) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
|222,1054
|2.132.372
|Artvin Çoruh Üni. (Yusufeli MYO) (Artvin) (Devlet)
|Yerel Yönetimler (Önlisans)
|222,1184
|2.132.171
|Kafkas Üni. (Sarıkamış MYO) (Kars) (Devlet)
|Lojistik
|222,1977
|2.130.574
|Kırşehir Ahi Evran Üni. (Kaman MYO) (Kırşehir) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|222,3553
|2.127.411
|Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Almus MYO) (Tokat) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
|222,3565
|2.127.411
|Yozgat Bozok Üni. (Sorgun MYO) (Yozgat) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|222,3924
|2.126.892
|Giresun Üni. (Bulancak MYO) (Giresun) (Devlet)
|Fındık Eksperliği
|222,4619
|2.125.496
|Selçuk Üni. (Doğanhisar MYO) (Konya) (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|222,4855
|2.124.782
|Ondokuz Mayıs Üni. (Ladik MYO) (Samsun) (Devlet)
|Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı
|222,5722
|2.123.248
|Sinop Üni. (Gerze MYO) (Sinop) (Devlet)
|Otobüs Kaptanlığı
|222,5868
|2.122.949
|Uşak Üni. (Banaz MYO) (Uşak) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|222,6203
|2.122.355
|Iğdır Üni. (Iğdır Teknik Bilimler MYO) (Iğdır) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|222,6840
|2.121.044
|Kırşehir Ahi Evran Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Kırşehir) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|222,6912
|2.120.873
|Uşak Üni. (Banaz MYO) (Uşak) (Devlet)
|Seramik ve Cam Tasarımı
|222,7249
|2.120.360
|Selçuk Üni. (Karapınar Aydoğanlar MYO) (Konya) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|222,7336
|2.120.189
|Karabük Üni. (Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar MYO) (Karabük) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.)
|222,7780
|2.119.153
|Kafkas Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Kars) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
|222,8548
|2.117.863
|Karabük Üni. (MYO) (Karabük) (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|222,8493
|2.117.863
|Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Refahiye MYO) (Erzincan) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
|222,8551
|2.117.650
|Iğdır Üni. (Tuzluca MYO) (Iğdır) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|222,8707
|2.117.436
|Artvin Çoruh Üni. (Yusufeli MYO) (Artvin) (Devlet)
|Bitki Koruma (Önlisans)
|222,8879
|2.117.016
|Hitit Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Çorum) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|222,9630
|2.115.575
|Manisa Celâl Bayar Üni. (Alaşehir MYO) (Manisa) (Devlet)
|Kooperatifçilik
|222,9923
|2.114.957
|Iğdır Üni. (Iğdır Teknik Bilimler MYO) (Iğdır) (Devlet)
|Kozmetik Teknolojisi
|223,0440
|2.113.927
|Iğdır Üni. (Tuzluca MYO) (Iğdır) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
|223,0992
|2.112.692
|Bayburt Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Bayburt) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
|223,1120
|2.112.485
|Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Kazım Karabekir MYO) (Karaman) (Devlet)
|Atık Yönetimi
|223,1657
|2.111.244
|Karabük Üni. (Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar MYO) (Karabük) (Devlet)
|Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
|223,1895
|2.110.831
|Bitlis Eren Üni. (Ahlat MYO) (Bitlis) (Devlet)
|Eser Koruma
|223,2421
|2.109.797
|Giresun Üni. (Şebinkarahisar MYO) (Giresun) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|223,2403
|2.109.797
|Kütahya Dumlupınar Üni. (Kütahya Teknik Bilimler MYO) (Kütahya) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
|223,2397
|2.109.797
|Selçuk Üni. (Silifke Taşucu MYO) (Konya) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|223,3026
|2.108.576
|Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Devrek MYO) (Zonguldak) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
|223,3330
|2.108.002
|Kırşehir Ahi Evran Üni. (Çiçekdağı MYO) (Kırşehir) (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|223,4611
|2.105.474
|Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO) (Zonguldak) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|223,4638
|2.105.474
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Gölhisar MYO) (Burdur) (Devlet)
|Sosyal Güvenlik (İ.Ö.)
|223,4954
|2.104.735
|Hitit Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Çorum) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|223,5541
|2.103.577
|Malatya Turgut Özal Üni. (Yeşilyurt MYO) (Malatya) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|223,5555
|2.103.435
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Afşin MYO) (K.Maraş) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
|223,5841
|2.103.011
|Giresun Üni. (Tirebolu Mehmet Bayrak MYO) (Giresun) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
|223,6606
|2.101.433
|Bilecik Şeyh Edebali Üni. (MYO) (Bilecik) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|223,6924
|2.100.855
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (K.Maraş) (Devlet)
|Lojistik (İ.Ö.)
|223,7192
|2.100.277
|Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Niğde Teknik Bilimler MYO) (Niğde) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.)
|223,8331
|2.098.106
|Bingöl Üni. (Bingöl Teknik Bilimler MYO) (Bingöl) (Devlet)
|Halıcılık ve Kilimcilik
|223,8485
|2.097.698
|Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Bor Halil-Zöhre Ataman MYO) (Niğde) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|223,8525
|2.097.698
|Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Zile MYO) (Tokat) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|223,9277
|2.096.161
|Yozgat Bozok Üni. (Yozgat MYO) (Yozgat) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|223,9312
|2.096.161
|Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Yalvaç Teknik Bilimler MYO) (Isparta) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|223,9714
|2.095.379
|Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Yenice MYO) (Çanakkale) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|223,9827
|2.095.183
|Niğde Ömer Halisdemir Üni. (Niğde Teknik Bilimler MYO) (Niğde) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
|223,9908
|2.094.988
|Selçuk Üni. (Kadınhanı Faik İçil MYO) (Konya) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|223,9986
|2.094.792
|Sinop Üni. (Boyabat MYO) (Sinop) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|224,0377
|2.094.023
|Amasya Üni. (Amasya Teknik Bilimler MYO) (Amasya) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
|224,1107
|2.092.684
|Erzincan Binali Yıldırım Üni. (Kemaliye Hacı Ali Akın MYO) (Erzincan) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|224,1340
|2.092.284
|Kastamonu Üni. (Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO) (Kastamonu) (Devlet)
|Yapı Denetimi
|224,2599
|2.089.742
|Kırıkkale Üni. (Delice MYO) (Kırıkkale) (Devlet)
|Bitki Koruma (Önlisans)
|224,2595
|2.089.742
|Selçuk Üni. (Bozkır MYO) (Konya) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|224,2700
|2.089.575
|Selçuk Üni. (Yunak MYO) (Konya) (Devlet)
|Maliye (Önlisans)
|224,2845
|2.089.409
|Giresun Üni. (Şebinkarahisar MYO) (Giresun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)
|224,2945
|2.089.172
|Bitlis Eren Üni. (OSB MYO) (Bitlis) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi (Önlisans)
|224,3055
|2.088.737
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Teknik Bilimler MYO) (K.Maraş) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|224,3062
|2.088.737
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (K.Maraş) (Devlet)
|Maliye (Önlisans) (İ.Ö.)
|224,3158
|2.088.538
|Selçuk Üni. (Kadınhanı Faik İçil MYO) (Konya) (Devlet)
|Lojistik
|224,3284
|2.088.340
|Kastamonu Üni. (Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO) (Kastamonu) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|224,3420
|2.088.141
|Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (Erbaa MYO) (Tokat) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|224,4208
|2.086.566
|Kafkas Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Kars) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)
|224,4374
|2.086.192
|Selçuk Üni. (Çumra MYO) (Konya) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|224,4408
|2.086.192
|Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO) (Isparta) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
|224,4571
|2.085.785
|Malatya Turgut Özal Üni. (Battalgazi MYO) (Malatya) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|224,4867
|2.085.105
|Erzincan Binali Yıldırım Üni. (MYO) (Erzincan) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|224,5067
|2.084.678
|Giresun Üni. (Giresun MYO) (Giresun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (İ.Ö.)
|224,5285
|2.084.299
|Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Karaman) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|224,5382
|2.084.109
|Sivas Cumhuriyet Üni. (Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO) (Sivas) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|224,5409
|2.084.109
|Bitlis Eren Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bitlis) (Devlet)
|Yapı Denetimi
|224,5475
|2.083.920
|Gümüşhane Üni. (Şiran Mustafa Beyaz MYO) (Gümüşhane) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|224,5535
|2.083.920
|Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Senirkent MYO) (Isparta) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|224,5452
|2.083.920
|Kütahya Dumlupınar Üni. (Emet MYO) (Kütahya) (Devlet)
|Maliye (Önlisans)
|224,5630
|2.083.730
|Amasya Üni. (Merzifon MYO) (Amasya) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|224,5823
|2.083.364
|Bitlis Eren Üni. (Ahlat MYO) (Bitlis) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|224,6156
|2.082.530
|Hitit Üni. (Osmancık Ömer Derindere MYO) (Çorum) (Devlet)
|Lojistik
|224,6515
|2.081.917
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Göksun MYO) (K.Maraş) (Devlet)
|Organik Tarım
|224,6531
|2.081.917
|Selçuk Üni. (Hadim MYO) (Konya) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans)
|224,6468
|2.081.917
|Kafkas Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Kars) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|224,7041
|2.080.894
|Kütahya Dumlupınar Üni. (Simav MYO) (Kütahya) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.)
|224,7049
|2.080.894
|Uşak Üni. (Eşme MYO) (Uşak) (Devlet)
|Halıcılık ve Kilimcilik
|224,6951
|2.080.894
|Bitlis Eren Üni. (Adilcevaz MYO) (Bitlis) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
|224,7154
|2.080.531
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Gölhisar MYO) (Burdur) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|224,7314
|2.080.372
|Selçuk Üni. (Kadınhanı Faik İçil MYO) (Konya) (Devlet)
|Yapı Denetimi
|224,7277
|2.080.372
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO) (Burdur) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|224,7747
|2.079.636
|Sivas Cumhuriyet Üni. (Suşehri Timur Karabal MYO) (Sivas) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans)
|224,8072
|2.078.841
|Isparta Uygulamalı Bil. Üni. (Gönen MYO) (Isparta) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|224,8740
|2.077.635
|Hitit Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Çorum) (Devlet)
|Yerel Yönetimler (Önlisans)
|224,8838
|2.077.448
|Manisa Celâl Bayar Üni. (Turgutlu MYO) (Manisa) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|224,8836
|2.077.448
|Sivas Cumhuriyet Üni. (Gemerek MYO) (Sivas) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans)
|224,8769
|2.077.448
|Giresun Üni. (Şebinkarahisar MYO) (Giresun) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|224,8882
|2.077.260
|Karabük Üni. (MYO) (Karabük) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|224,9244
|2.076.698
|Bingöl Üni. (Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO) (Bingöl) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|224,9560
|2.075.949
|Gümüşhane Üni. (Gümüşhane MYO) (Gümüşhane) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|224,9611
|2.075.949
|Hitit Üni. (Sungurlu MYO) (Çorum) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|224,9862
|2.075.387