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Haberler Yaşam YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları
Giriş Tarihi: 27.06.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 20:22

YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. Bu noktada YKS sonuçları için gün sayan adaylar 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir sorusuna yanıt arıyor. En düşük puanla üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırmalarına başladı. Peki, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler olur? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS sonuç tarihine kısa bir süre kala öğrenciler; 200, 225, 250, 275 ve 300 puanla hangi üniversitelere girebileceklerine ilişkin araştırmalar yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık olarak 200, 225, 250, 275 ve 300 puanla alım yapan üniversiteler...

YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu öğrencilerin erişimine açacak. Adaylar, bu kılavuzu dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapacaklar.

YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

200, 225, 250, 275, 300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

YKS sınav sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından 200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları araştırmalara başlandı.

Tercihlerde üniversite taban puanları ile bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak. İşte YKS taban puanlarına ilişkin detaylar;

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