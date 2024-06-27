YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS sonuç tarihine kısa bir süre kala öğrenciler; 200, 225, 250, 275 ve 300 puanla hangi üniversitelere girebileceklerine ilişkin araştırmalar yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık olarak 200, 225, 250, 275 ve 300 puanla alım yapan üniversiteler...