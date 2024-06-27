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YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları
Giriş Tarihi: 27.06.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
20:22
YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. Bu noktada YKS sonuçları için gün sayan adaylar 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir sorusuna yanıt arıyor. En düşük puanla üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırmalarına başladı. Peki, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler olur? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları