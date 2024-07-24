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YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024
Giriş Tarihi: 24.07.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
19:48
YKS tercih süreci 25 Temmuz tarihinde başlıyor. 9 gün sürecek olan tercihler için üniversite adayları aldıkları puan doğrultusunda 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanlarını mercek altına aldı. YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla alan üniversite ve bölümler adayların tercih listesi için gündemde. Peki, YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte, 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024…