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Haberler Yaşam YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024
Giriş Tarihi: 24.07.2024 19:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:48

YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024

YKS tercih süreci 25 Temmuz tarihinde başlıyor. 9 gün sürecek olan tercihler için üniversite adayları aldıkları puan doğrultusunda 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanlarını mercek altına aldı. YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla alan üniversite ve bölümler adayların tercih listesi için gündemde. Peki, YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte, 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024…

YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024

YKS taban puanları gündemde. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla YKS 200, 225, 250, 275, 300 aralığında puan alan adaylar düşük puanla alım yapan üniversite ve bölümleri araştırıyor. Bu kapsamda adayların tercih listesi şekilleniyor. Peki, YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte, 2024 YKS düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları…

YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024

YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercih tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

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YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024

YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024

YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

YKS sınav sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından 200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları araştırmalara başlandı.

Tercihlerde üniversite taban puanları ile bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak.

İşte YKS taban puanlarına ilişkin detaylar;

YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları 2024

2024 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

2024 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

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