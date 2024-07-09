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YKS 2024 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
19:11
YKS 2024 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri hangi tarihte?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) ardından sıra sonuç adımında. Üniversite sınavına katılan adaylar tercihler öncesinde puanlarını öğrenecek. YKS sonuçları sorgulama tarihi belli oldu. Öte yandan üniversite tercihleri ne zaman başlayacak merak konusu. YÖKATLAS üzerinden öğrenilecek taban puanları ve başarı sıralamalarına göre listelerin hazırlanması bekleniyor. Peki; YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?