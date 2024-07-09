Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS 2024 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 19:11

YKS 2024 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri hangi tarihte?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) ardından sıra sonuç adımında. Üniversite sınavına katılan adaylar tercihler öncesinde puanlarını öğrenecek. YKS sonuçları sorgulama tarihi belli oldu. Öte yandan üniversite tercihleri ne zaman başlayacak merak konusu. YÖKATLAS üzerinden öğrenilecek taban puanları ve başarı sıralamalarına göre listelerin hazırlanması bekleniyor. Peki; YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS 2024 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri hangi tarihte?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak takip ediliyor. Üniversite sınavı sonuçları öncesinde araştırmalarına hız kesmeden devam eden öğrenci adayları bir yandan üniversitelerin bölümlerini ve taban puanlarını kontrol ediyor. Peki; ÖSYM ile 2024 YKS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sonuç ekranı ve detaylar...

YKS 2024 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri hangi tarihte?

YKS 2024 ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇ ADIMINDA!

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile 3 oturumda tamlanan YKS-2024, 8-9 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

Sınavın ardından yayımlanan soru ve cevap kitapçığı ile puan hesapları başladı. Sırada sonuç adımı var!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS 2024 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri hangi tarihte?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sene başında belli olan başvuru, sınav ve sonuç takvimine göre üniversite sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih de belli oldu.

Buna göre sonuçlar 17 Temmuz ayında adaylar ile buluşuyor.

Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

YKS 2024 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri hangi tarihte?

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Üniversite sınavı sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden öğrenilecek. Sonuçların erişime açıldığı bilgisi ÖSYM'den gelecek.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2024 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri hangi tarihte?
SON DAKİKA