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YKS 2024 SORULARI VE CEVAPLARI PDF tıkla-indir | ÖSYM ile YKS TYT,AYT,YDT soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
23:09
YKS 2024 SORULARI VE CEVAPLARI PDF tıkla-indir | ÖSYM ile YKS TYT,AYT,YDT soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?
YKS 2024 TYT, AYT VE YDT oturumlarıyla 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimlerden 120 sorudan oluşan TYT bugün gerçekleştirildi. AYT ve YDT oturumları gerçekleştirlecek. Adayların gözü YKS soruları ve cevapları için ÖSYM'den gelecek açıklmaya çevrilid. YKS soruları ve cevapları muhtemel puanlarını öğrenmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? TYT-AYT-YDT İşte ÖSYM ile YKS soruları ve cevap anahtarı..