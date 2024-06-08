YKS 2024 SORULARI VE CEVAPLARI PDF tıkla-indir | ÖSYM ile YKS TYT,AYT,YDT soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

YKS soruları ve cevapları sınavın ardından erişime açılıyor. Sorular ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yok. Sınavların sona ermesinin ardından ÖSYM soruları ve cevap anahtarlarını yayınlıyor. AYT ve YDT oturumlarının ardından yayınlanması bekleniyor.

2024 YKS TYT Sosyal Bilimler soruları ve cevap anahtarları sınavın ardından SABAH'ta olacak. YKS soruları ve cevapları ile adaylar YKS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.